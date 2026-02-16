Administratör/controller inom hemtjänst
AB Stockholms Demens och Specialteam / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Stockholms Demens och Specialteam i Stockholm
Administratör/controller till Stockholms Demens och Specialteam, specialiserade inom minnessjukdomar och psykisk ohälsa
Om verksamheten
Stockholms Demens och Specialteam är ett privat hemtjänstföretag anknutna till Almegas kollektivavtal som har varit verksamma sedan år 2010. Verksamheten utför insatser i kundens egna hem utifrån biståndsbeslut och riktar sig främst till personer med demenssjukdomar samt psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.
Verksamheten utför traditionell hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice samt hushållsnära tjänster och tilläggstjänster. Verksamheten bedrivs i flera stadsdelar i Stockholm och lokalen med tillhörande kontor finns på Södermalm, där denna tjänst är placerad.
I verksamheten finns verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, administratör och gruppledarePubliceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi söker nu en administratör/controller till vår verksamhet. Detta är en ansvarsfull och krävande roll med ett stort ansvar för verksamhetens ekonomi, kvalitetssäkring och den dagliga driften. Du kommer att vara en viktig nyckelperson i verksamheten och en del av ledningsgruppen vilket gör att du behöver ha erfarenhet inom detta då rollen innebär ett stort ansvar inom företaget.
Tjänsten är på 100 %, måndag-fredag kl. 07.00-15.45.
Observera att det inte finns möjlighet till flextid eller arbete på distans då rollen kräver hög närvaro på verksamhetens lokal.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och tjänsten kan tillsättas omgående. Urval och intervjuer sker löpande.
Arbetsuppgifter och ansvar (urval)
Administration och system:
Verksamheten använder ett system som heter Paragå där personalen registrerar varje kundbesök i en app som sedan kontrolleras dagligen utav administratör. Verksamheten får endast ersättning för den tid som personalen har registrerat korrekt vilket innebär att administratören behöver vara mycket noggrann i sin granskning och alltid ligga i fas för att kunna vidta direkta åtgärder.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att dagligen granska varje registrerat besök och vidta åtgärder vid avvikelser samt se över effektivitet gentemot insatsschema (ca 30 personalscheman).
Du följer upp avböjda besök och andra avvikelser som har frångått utplanerade kundinsatser och har ett nära samarbete med övriga i ledningsgruppen gällande kunder och personal.
Du samtalar med och utreder personal vid avvikelser
Bemanning:
Du bemannar lång och kortsiktigt
Du upprättar arbetsscheman till nyanställda
Du planerar dagligen kunders insatsscheman och utgår från områden, personalkontinuitet och besökstider (ca 30 personalscheman per dag ). På grund av verksamhetens kundinriktningar blir det mycket ändringar och administratören måste kunna arbeta flexibelt och hitta nya effektiva lösningar gällande insatsscheman samt vid personalfrånvaro.
Underlag för löneutbetalning:
Du ser över faktiska arbetade tider, frånvaro, byte av dagar, övertid och avvikelser i Paragå. Utifrån granskningar fyller du i löneunderlag till lönekonsult
Övriga administrativa uppgifter:
Du har hand om att registrera och installera mobiltelefoner, registrera nycklar i nyckelskåp, uppdatera information i pärmar etc. Du behöver därför vara tekniskt lagd och kunna lära dig olika uppgifter snabbt
Samarbete i ledningsgruppen
Nära samarbete och överrapportering till verksamhetschef och biträdande verksamhetschef
Dagligen svara på inkommande mail och telefonsamtal från personal, kunder och externa personer och verksamheter
Täcka upp för kollegor vid korttidsfrånvaro och planera tillsammans för god effektivitet och närvaro
Kvalifikationer - krav
Erfarenhet av Paragå eller andra system som utgör ersättning till verksamhet
Flera års erfarenhet av samordnande arbete inom hemtjänst då rollen skiljer sig mot en samordnande roll inom tex äldreboende och LSS-boende
Mycket god svenska i tal och skrift
God datorvana och administrativ förmågaDina personliga egenskaper
Ha bra kunskap inom matematik och ekonomi
Ansvarstagande, lojal och stresstålig
Trygg i ditt ledarskap och bekväm med svåra samtal
Strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad
Professionell och ödmjuk i ditt bemötande
Förstår vikten av struktur, framförhållning och tydliga arbetssätt
Vara införstådd med att det krävs flexibilitet tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen gällande planering utav arbetstider, frånvaro och ledigheterÖvrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas under annonsens publiceringstid. Tjänsten kan tillsättas omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb@sthlmsdemensteam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Planeringsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stockholms Demens och Specialteam
(org.nr 556815-9775), http://www.stockholmsdemensteam.se
Ringvägen 39B (visa karta
)
118 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9746133