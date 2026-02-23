Administrator / arbetsledare - Team Verkstad Malmö
2026-02-23
Administratör / Arbetsledare sökes
Vi söker nu en strukturerad och ansvarstagande Administratör / Arbetsledare till vår verksamhet. Rollen kombinerar administrativa uppgifter med arbetsledning och daglig planering i verkstaden.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Planering och fördelning av arbete
Daglig kontakt med kunder och leverantörer
Hantering av arbetsorder, fakturaunderlag och dokumentation
Uppföljning av pågående arbeten
Stöd till mekaniker och säkerställande av effektiv arbetsprocess
Vi söker dig som:
Har god administrativ förmåga och är strukturerad
Har erfarenhet från verkstad, fordon eller liknande verksamhet (meriterande)
Är lösningsorienterad och har god kommunikationsförmåga
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Tjänsten kan avse dag-, eftermiddags- eller kvällsskift beroende på behov. I nuläget prioriteras kvällsskiftet.
Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats och välkomnar även ansökningar från personer med funktionsnedsättning. Vår nya verkstad kommer att vara anpassad för att skapa goda arbetsförutsättningar för alla.
Hos Team Verkstad erbjuder vi en varierad och utvecklande roll där du får kombinera tekniskt arbete med ledarskap i en modern verkstadsmiljö. Du får tillgång till kontinuerliga utbildningar för att hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken, friskvårdsbidrag och moderna arbetsvillkor. Vi satsar långsiktigt på våra medarbetare och ger möjlighet att växa vidare inom organisationen.
Som en del av Team Verkstad blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat lag som tillsammans arbetar för hållbara och pålitliga lösningar för framtidens transporter. Vi investerar både i kompetensutveckling och trivsel och arbetar med moderna verktyg och processer för att skapa en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Anställningen är på heltid och tillsvidare.
Arbetsplatsen är belägen på Terminalgatan 5 i Malmö. Sista ansökningsdag är den 25 mars 2026, men urval sker löpande.
Skicka din ansökan eller eventuella frågor till pawel.piatkowski@teamverkstad.se
.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: pawel.piatkowski@teamverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Verkstad Sverige AB
(org.nr 556533-3225), https://www.teamverkstad.se/
Terminalgatan 5 (visa karta
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Team Verkstad Malmö Jobbnummer
9756975