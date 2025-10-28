Administratör ABF Skellefteå- (vikariat, föräldraledighet)
Abf Skellefteå / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2025-10-28
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Abf Skellefteå i Skellefteå
Om ABF Skellefteå
ABF Skellefteå är en lokal avdelning av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) - Sveriges största studieförbund. Vi verkar i hela kommunen och samarbetar med föreningar, organisationer och engagerade medborgare för att skapa mötesplatser för folkbildning, kultur och samhällsengagemang. Vår verksamhet genomsyras av arbetarrörelsens värderingar om jämlikhet, solidaritet och demokrati.
Hos oss får du vara en del av ett engagerat team som arbetar för att fler människor ska få möjlighet att växa, lära och påverka sin vardag.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som administratör under en föräldraledighet. I rollen är du en central del av vår verksamhet - du håller ihop många av de administrativa flöden som gör folkbildningen möjlig i praktiken. Arbetet innebär bland annat att:
• registrera och följa upp verksamhet i studieförbundens system Gustav
• hantera löpande administration kring studiecirklar, kurser och kulturarrangemang
• ge service och stöd till cirkelledare, deltagare och kollegor
• administrera löner och fakturering samt förbereda underlag för uppföljning
• boka lokaler, hantera nycklar och andra praktiska delar
• bidra till planering och genomförande av cirkelledarutbildningar
Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Skellefteå. Arbetstiden är i huvudsak dagtid, men viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker en person som trivs med ordning, struktur och service. Du gillar att samarbeta, men kan också arbeta självständigt och ta ansvar för att saker blir gjorda.
För att trivas i rollen tror vi att du har:
• erfarenhet av administrativt arbete, gärna med ekonomiska inslag
• god datorvana och kunskaper i Office-paketet (särskilt Excel och Outlook)
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• vana att planera och prioritera i en varierad vardag
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i Gustav eller annan verksamhetsdatabas.
• erfarenhet från folkbildning, studieförbund, arbetarrörelsen eller föreningsliv
• erfarenhet av ekonomiadministration
Krav
Språkkrav:
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Arbetet innebär daglig kontakt med deltagare och samarbetspartners som enbart talar svenska samt skriftlig dokumentation i svenska system. God svenska krävs därför för att kunna utföra arbetsuppgifterna korrekt och ge god service.
Körkort
B-körkort med tillgång till egen bil.
Värdegrund:
För att trivas och lyckas i rollen behöver du dela ABF:s värdegrund och stå bakom arbetarrörelsens grundläggande värderingar om jämlikhet, demokrati och solidaritet. Det innebär att du ser alla människors lika värde, tror på folkbildningens kraft att förändra samhället och vill bidra till ett öppet och inkluderande ABF där alla ges möjlighet att utvecklas och delta på lika villkor.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du tror på människors förmåga, har lätt att bygga förtroende och arbetar inkluderande med människor från olika bakgrunder. Du delar arbetarrörelsens värderingar och har ett medmänskligt och respektfullt förhållningssätt.
Vi erbjuder
Hos ABF Skellefteå blir du del av en arbetsplats med starkt samhällsengagemang, korta beslutsvägar och stort inflytande över arbetets innehåll. Vi har ett schysst kollektivavtal med Handels (Folkrörelseavtalet) som bland annat ger tjänstepension, flera extra lediga dagar om året samt fri receptbelagd medicin och fri läkarvård. Utöver detta har vi också ett generöst friskvårdsbidrag. Publiceringsdatum2025-10-28Tillträde
Enligt överenskommelse.
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med CV och personligt brev där du anger löneanspråk till: sara.holmstrom@abf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: sara.holmstrom@abf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vik Administratör ABF Skeå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf Skellefteå
Medleforsvägen 2 (visa karta
)
931 45 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
ABF Skellefteå Kontakt
Ombudsman/chef
Sara Holmström sara.holmstrom@abf.se Jobbnummer
9578049