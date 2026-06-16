Administratör
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 120 medarbetare. Det bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik. Institutionen ansvarar för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet inriktning fritidshem. Mer information om oss finns på: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I denna breda roll som administratör ansvarar du för administration och service till verksamheten vid institutionen. Arbetsuppgifterna innefattar hantering av post och paket, felanmälningar, beställning och påfyllning av förbrukningsvaror. Du ansvarar för tillsyn och support av teknisk utrustning, beställning och avveckling av datorer samt tillser att AV-utrustningen fungerar i våra lärosalar. Du arbetar med mindre reparationer samt med återbruk för att optimera användningen av institutionens utrustning. Ansvaret för att planera internflyttar/lärosalar ligger i din portfölj. Du är tillgänglig och behjälplig vid disputationer, föreläsningar och andra evenemang. Du är även backup för registrator i systemet W3D3 samt aktiv del i institutionens arbetsmiljöarbete.
Det administrativa arbetet på institutionen täcker många funktioner vilket innebär att andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma. Du deltar aktivt i den tekniskt- administrativa avdelningens kontinuerliga utvecklingsarbete och i avdelningens mycket goda samarbetskultur. Den avsedda rollen som administratör förutsätter att du är proaktiv inom dina ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta brett med service och administration inom universitet/högskola. Du trivs med att ge god service och tycker om ett varierande arbete med många kontaktytor. Du förutsätts vara proaktiv inom dina ansvarsområden samt att vara driven i dina frågor.Kvalifikationer
Utbildning motsvarande lägst gymnasienivå.
Erfarenhet av arbete inom universitets- och högskolesektorn.
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.
Vana av att arbeta i olika IT-system samt god förmåga att sätta dig in i nya system.
Erfarenhet av att ge teknisk support, tex att tekniskt sköta hybridmöten samt streaming av webbinarium.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med registratur i systemet W3D3.
Erfarenhet av att systematiskt strukturera och hantera ärenden i ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av att ta emot och hantera beställningar av teknisk utrustning.
Erfarenhet av kontakter med Akademiska hus samt arbete med larm, lås och nycklar.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, proaktiv och arbetar självständigt med dina frågor. Detta visar du genom att ta ansvar och egna initiativ. Anställningen ställer krav på flexibilitet, stresstålighet och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är beredd att arbeta med varierande arbetsuppgifter samt lösa såväl små som stora uppgifter på ett effektivt och metodiskt sätt. Du välkomnar nya arbetsuppgifter och du prioriterar självständigt bland dina åtaganden. Det är avgörande att du är lösningsorienterad.
Då arbetet innebär många kontakter både internt och externt lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som lyhördhet, social kompetens och god samarbets- och kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Jeanette Dareblom Teilus, tfn 08-1207 62 40, jeanette.dareblom-teilus@buv.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9965369