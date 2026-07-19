Administratör
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Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av de största institutionerna inom den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi har cirka 130 anställda och drygt 5000 studenter per läsår.
Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom ämnesområdena svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättningsvetenskap (på Tolk- och översättarinstitutet).
Som administratör hos oss blir du en del av institutionens enhet för verksamhetsstöd som idag består av ca 25 medarbetare. Här råder en trevlig stämning och ett gott samarbetsklimat där vi stöttar varandra.
Mer information om oss finns på: Institutionen för svenska och flerspråkighet.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en roll där du får arbeta brett, självständigt och ta eget ansvar. Du kommer att ha en god inblick i institutionens hela verksamhet.
Ett av dina ansvarsområden är att administrera institutionens alla inköp och beställningar, som ska ske i samråd med beställaren samt enligt avtal. Du genomför självständigt direktupphandlingar vid behov och säkerställer att externa regelverk och interna rutiner kring institutionens inköp och upphandlingar efterlevs.
I rollen ingår också bokning samt koordinering av researrangemang för alla gäster som kommer till institutionen och du är ett viktigt stöd för chefer och projektägare vid såväl bokning som genomförande av konferenser och interna arrangemang.
Som sekreterare i vår institutionsstyrelse där ser du till att de månatliga mötena fungerar strukturerat och effektivt – från förberedelser till dokumentation.
Du är även en av institutionens registratorer. Andra arbetsuppgifter, såväl administrativa som praktiska, kan tillkomma vid behov.Kvalifikationer
För att trivas som administratör hos oss tror vi att du gillar att ge god service, samarbeta och lösa de problem som kan uppstå. Du är utåtriktad, proaktiv i ditt sätt att arbeta och du har en god känsla för detaljer. Du tar initiativ och bidrar gärna med alternativa lösningar när du ser att något kan göras ännu bättre.
Krav för anställningen är:
Arbetslivserfarenhet från att arbeta lösningsorienterat och serviceinriktat med administration.
Minst ett års erfarenhet av inköpsarbete vid universitet eller högskola.
Tidigare erfarenhet av direktupphandling inom statlig sektor.
Genomförda studier på heltid i minst två år vid universitet eller högskola.
Mycket god erfarenhet av att arbeta med Office-paketet och M365.
Dokumenterad mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Meriterande om studier vid universitet eller högskola har genomförts inom något av institutionens ämnesområden.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Lena Eriksson, tfn 08-16 18 22, lena.m.eriksson@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för svenska och flerspråkighet (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för svenska och flerspråkighet Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
10006021