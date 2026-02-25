Administratör
2026-02-25
Blekinge flygflottilj söker administratör till FljS A3
Flottiljstaben, A3 stödjer C F 17 med ledning av planerad verksamhet och uppkomna händelser främst inom innevarande verksamhetsår. Andra uppgifter inom A3 är handläggning inom områden som mobilisering, aktivering, beredskap, insatser samt stöd till samhället.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administratör vid F 17, A3 kommer du att stödja avdelningschef samt stridsledare vid handläggning av ärenden samt planeringsarbeten. Du kommer även att delta på möten, stödja avdelningen med olika administrativa uppgifter samt vara med och utveckla rutiner och stabstjänst.
Flertalet övriga uppgifter tillkommer.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända slutbetyg
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
• Goda datorkunskaper, Officepaketet
• Körkort B
Meriterande
• Utbildning och/eller tjänstgöring som stabsassistent inom FM
• Kunskap om, och erfarenhet av, FM stödsystem för verksamhetsledning, t.ex. PRIO och VIDARDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du har en god social kompetens med förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt. Det är även viktigt att du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Det förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund.Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. FM tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning: 100%
Arbetsort: Ronneby
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Eftersom du blir krigsplaceras kommer du att genomföra en grundläggande soldatutbildning.
Information om tjänsten
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Sebastian Blixte, chef A3, tel. 070-945 95 74
Fackliga representanter
Hans Bergvall, OFR/O, tel. 070 -949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S, tel. 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO, tel. 073-422 23 40, Chatrine Larsson, SACO, tel. 070-661 84 37
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
