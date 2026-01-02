Administratör
2026-01-02
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en administratör till vår kund i Uppsala!
Tjänsten är heltid eller efter överenskommelse
Start direkt efter jul- och nyårsledigheterna eller enligt överenskommelse, under ca 3-4 månader.
Placeringsort: Uppsala. Resor till vår anläggning i Stockholm, Brunna kan förekomma, vilket betyder att du måsta ha körkort och tillgång till bil.
Ansvarsområden
Vi söker en flexibel och driven administratör och allt-i-allo som kan hantera en bred variation av uppgifter och bidra till att verksamheten flyter på smidigt. Rollen kräver både strukturerad administration och en vilja att hugga i där det behövs. Du kommer att vara supporten i vår organisation som ser till att vardagen fungerar under en tillfällig arbetstopp.Dina arbetsuppgifter
Allmän administration: skriva dokument, hjälpa till att arkivera, granska och kontrollera siffror, eventuellt mindre ärenden och inköp
Mottagande av besökare, svara på telefon och mejl, samt hantera allmänna förfrågningar
Stöd vid möten: protokollföring, fika och lokalbokningar
Enklare IT-support
Allmän skötsel av kontorsmiljö
Andra arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behovKvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller ekonomisk inriktning
Minst 1-2 års erfarenhet av administrativt arbete
God datorvana och kunskap i Office-paketet
God förmåga att uttrycka sig på både svenska och engelska i tal och skrift
Strukturerad och organiserad med sinne för detaljer
Flexibel, självgående och serviceinriktad
Förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter parallellt
Positiv attityd, prestigelös och redo att ta tag i stort som småttDina personliga egenskaper
Initiativrik och lösningsorienterad
Social och kommunikativ
Ansvarsfull och pålitlig
Stresstålig och anpassningsbarOm företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
