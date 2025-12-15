Administratör
2025-12-15
Hej !
Nu söker vi efter en administratör som kan arbeta hos oss med vanligt förekommande arbetsuppgifter för yrket som administratör.
Ditt jobb kommer bland annat vara att hålla ordning och reda, avlasta andra och ge riktigt god service. Du kan fungera som stöd till hela verksamheten, en avdelning eller specifika personer. Du har en samordnande roll där du kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Villkoren är enligt KOLLEKTIVAVTAL.
Hello!
We are now looking for an administrator who can work with us with common tasks for the profession of administrator.
Your job will include keeping things tidy, relieving others and providing really good service. You can function as support for the entire business, a department or specific people. You have a coordinating role where you can work both independently and in collaboration with others.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@velociraptor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tethys Partners AB
(org.nr 559189-5643) Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9645662