2025-10-01
Arbetsplatsen är förlagd på N Kungsgatan 24, Karlskrona
Vi söker nu en administratör till enheten Gemensam myndighet, hälso- och sjukvård och administration. I administrationen jobbar för tillfället 7,5 administratörer samt 1 avgiftshandläggare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är varierande
* Skriva anställningar på kontaktpersoner/kontaktfamiljer samt lägga in arvode/omkostnadsersättningar i Heroma.
* Behjälplig även med att skriva anställningar på nya Familjehem samt omplaceringar.
* Föra statistik
* Fördela inkommande post dagligen
* Svara på registerutdrag från andra kommuner, frivården, försvarsmakten
* Betala fakturor/vårdfakturor för barn och vuxna
* Utbetalningar till klienter i Lifecare.
* Diverse beställningar
* Bemanna receptionen enligt ett rullande schema på oss i administrationen.
* Samarbete med socialsekreterare samt med andra myndigheterKvalifikationer
Gymnasiekompetens
3-årig gymnasiekompetensKörkortskrav
B-körkort (behjälplig till bilansvarig i administrationen)
Datorvana
Office paketet
System
Lifecare, Heroma, Procapita
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som har stark självkännedom som är medveten om dina styrkor och svagheter. Du har förmåga att anpassa ditt beteende utifrån insikter och erfarenheter och har en vilja att ständigt förbättras.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enhetschef
Enhetschef
Katarin lindell katarina.lindell@karlskrona.se 0455-304261
