Administratör
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2025-09-30
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Haninge
, Mjölby
, Karlsborg
, Motala
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du en god administratör och har erfarenhet av utbildningsverksamhet? Vi söker nu en administratör till vårt team vid Amfibiestridsenheten. Det vi kan erbjuda är ett stimulerande och utvecklande arbete med stor variation och flexibilitet under eget ansvar. Försvarsmakten ger bland annat möjlighet till professionell och personlig utveckling, flextid samt fysisk aktivitet tre timmar i veckan på arbetstid.
Om enheten
Amfibiestridsenheten är en del av Sjöstridsskolan och är belägen i Haninge Garnison, söder om Stockholm. Amfibiestridsenheten är Marinens nav för utveckling och utbildning inom Amfibiekåren. Utvecklingen innefattar organisation, materiel och metoder, allt från dagens till morgondagens amfibieförband. Utbildningen riktar sig till blivande officerare och specialistofficerare samt kadetter för Amfibiekåren. Amfibiestridsenheten lämnar även stöd till krigsförbanden vid övningar och till Marinstaben vid beredning av ärenden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta självständigt, men även samverka och arbeta med andra tex. utbildningssektionen, kursansvariga, lärare och elever.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer vara följande:
• Hantera enhetens beställningar och bokningar
• Stödja enhetens personal vid inventering och materielhantering
• Kunna stödja vid utbildning och utvecklingsarbete med logistiksamordning
• Stödja chefer vid nyanställning av personal
• Sammantaget vara en administratör vid Amfibiestridsenheten
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd relevant gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig
• Aktuell och dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivare bedömer relevant
• Goda kunskaper i Microsoft Office och allmänt god datavana
• God kommunikativ förmåga i svenska, både tal och skrift
• B-körkort (manuell)Publiceringsdatum2025-09-30Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är en person som stimuleras av utmaningar, har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ta egna initiativ. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar för att lösa arbetsuppgifter. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt är tydlig och kommunikativ.
Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
MERITERANDE
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem, tex. PRIO (SAP) och VIDAR
• God kännedom/kunskap om Försvarsmakten och marinen i synnerhet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Berga, Haninge garnison. Resor förekommer i tjänsten.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Tobias Henricsson, 073-326 87 36
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Eva Wickholm, 072-384 35 15
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-82 85 000 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9532843