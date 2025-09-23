Administratör
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Vi söker en administratör som kommer att arbeta med enklare administrativa uppgifter . Du kommer att stötta kollegor i det dagliga arbetet , hantera dokumentation och bidra till god kommunikation både intern och extern.Publiceringsdatum2025-09-23Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är noggrann , ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder:
Introduktion och handledning i arbetet
En arbetsplats med trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att samla erfarenhet inom administration och växa i rollen
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: jobb@dmbyggstadab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM Bygg & Städ AB
(org.nr 559460-4729), https://dmbyggstadab.se/
Tant Gröns Väg 3 (visa karta
)
147 60 UTTRAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
