Administratör
Är du en strukturerad och lösningsorienterad administratör med erfarenhet av produktion? Vi på OnePartnerGroup Örnsköldsvik söker dig som vill ta en viktig roll och bidra med din kompetens inom administration hos kund i en produktionsteknisk miljö. I rollen kommer du att arbeta nära produktionstekniker, ingenjörer, planering och inköp, med fokus på dokumentation, avvikelsehantering och uppföljning av överenskommelser och dokument. Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Hantera och utveckla dokumentation kopplat till produktionsteknik
Arbeta med avvikelsehantering och uppföljning
Följa upp MoA-relaterade aktiviteter
Samarbeta nära med produktionstekniker, ingenjörer, planering och inköp
Bidra till problemlösning och effektivisering av administrativa processer
Stötta produktionsteknikerna genom att ta ansvar för administrativa uppgifter
Vi söker dig som
Är en strukturerad och kommunikativ person med ett intresse för produktion och en vilja att bidra till förbättringsarbete i en teknisk miljö.
Har god datorvana och erfarenhet av administrativt arbete
Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Har erfarenhet eller intresse av produktion och produktionsteknik
Är lösningsorienterad och gillar att arbeta med avvikelsehantering
Kommunicerar tydligt och effektivt med olika funktioner inom organisationen
Har ett genuint intresse för utveckling, både inom verksamheten samt på det personliga planet.
Vi är övertygade om att rätt personlighet och inställning kan göra hela skillnaden, därför värderar vi dina personliga egenskaper minst lika högt som din erfarenhet.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund på heltid under minst 1 år. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss.
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via OnePartnerGroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl med anledning av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Amanda Domeij, Konsultchef på OnePartnerGroup Örnsköldsvik, 0660-609 604 eller amanda.domeij@onepartnergroup.se
Efter att du ansökt till tjänsten kommer du få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Vi gillar nämligen att testa nya saker och det kommer du direkt att få ta del av genom detta.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se Jobbnummer
