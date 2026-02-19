Administratör - sommarvikariat
Sysav bidrar till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Vi omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka resurser till samhället. Vi skapar också insikt kring hållbar konsumtion och visar vägen för branschen genom innovativa lösningar. Sysav är stolt över att bidra till att skapa världens mest hållbara region - tillsammans med kunder, samarbetspartners och 14 ägarkommuner.
Hos Sysav får du chansen att bidra till en mer hållbar värld varje dag. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad administratör som vill bli en del av vårt team på Farligt Avfall-anläggningen i Malmö. Här får du en varierad roll med både ansvar och gemenskap, där ditt arbete spelar en viktig roll i att få vardagen att fungera - för både våra kunder och kollegor. Tjänsten är ett vikariat under semesterperioden i sommar.
Välkommen till en arbetsplats där hållbarhet, samarbete och utveckling står i centrum!
Varför arbeta på Sysav?
På Sysav bidrar du till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Hos oss får du en arbetsplats där ett tillitsfullt och inkluderande ledarskap och medarbetarskap premieras. En säker arbetsplats samt balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och våra medarbetare. Du får dessutom tillgång till flera förmåner - förutom förmånligt friskvårdsbidrag erbjuder vi t.ex. sjukvårdsförsäkring, lunchförmån, tillgång till vår Förmånsportal samt gratis pensionsrådgivning.
Se filmen om Sysav som arbetsgivare
Ditt team
Som administratör på Farligt avfall-anläggningen kommer du att höra till ett team om tre personer och kommer att få möjlighet till en stor variation av arbetsuppgifter. Du rapporterar till driftchefen för administratörer och kemister.
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Receptionsarbete/Kundmottagning - ta emot kunder och entreprenörer
• Logistikplanering med uppföljning av i dagsläget tre bilar som kör för Farligt avfall.
• Ordermottagning via telefon och mail
• Orderläggning och uppföljning av ordrar
• Fakturauppföljning
• Beställningar av paketbud, fika, kontorsmaterial etc.
Du kommer att vara mycket hands-on och ha mycket social kontakt med kollegor, spontankunder och olika verksamheter.
För att trivas är det viktigt att du har ett bra eget driv samtidigt som att du kan behålla lugnet i stressiga situationer. Du har lätt för att kommunicera med olika människor och stor vilja att samarbeta både med det närmsta teamet och andra kollegor. Du är noggrann, ansvarsfull och strukturerad. Vidare är du lösningsorienterad och prestigelös.
Viktiga erfarenheter
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Minst ett par års erfarenhet av administrativt arbete
• Hantering av kundregister och systemvana
Har du erfarenhet av att arbete med kundkontakter eller i ett serviceyrke är detta meriterande, liksom om du har erfarenhet av logistikplanering.
Om ansökan
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 2025-03-12. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Anställningsform
Vikariat, heltid, under perioden 1 juni till mitten av augusti.
Ort
Malmö.
Mer information
Frågor om tjänsten kan ställas till driftchef Mariette Rosenlind, telefon 040-6351915 eller mail mariette.rosenlind@sysav.se
