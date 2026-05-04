Administratör - fakturor och hyresavtal
Vill du göra skillnad på riktigt? Är du personen som har människan i fokus och är lyhörd för kundens behov? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor är stabil arbetsgivare en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär. Vi är ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och utveckling. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som administratör kommer du med service i fokus genomföra administrativa uppgifter på ett professionellt sätt. Det är viktigt att samarbeta med kollegor för att hitta förbättringar gentemot såväl kund som verksamheten. Bidra till en säker och respektfull arbetsmiljö. Du arbetar i kundens lokaler i Sundbyberg som en stöd & kontrollfunktion.
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Löpande fakturahantering
• Hantera hyresjusteringar, indexeringar och uppsägningar av hyresavtal
• Administrera medlingsansökningar till Hyresnämnden
• Hyresbetalningar i fastighetssystemet Vitec för kund
• Uppdatering av gällande redovisningsstandard såsom IFRS16 efter justeringar av hyresavtal eller uppsägning av hyresavtal
• I övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter både inom hyresadministration och fakturering.
• Arbeta med ständig förbättring och utveckling av vår serviceleverans
Vem är du?
Du tycker om att skapa struktur och ordning i det dagliga arbetet och känner dig trygg i en roll där noggrannhet och kvalitet är viktigt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att hitta lösningar när något behöver redas ut.
Du trivs i en administrativ roll med många kontaktytor och uppskattar samarbetet med både kollegor och externa parter. Med ett pragmatiskt och positivt förhållningssätt bidrar du till ett smidigt arbete i vardagen och till att våra administrativa flöden fungerar väl.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
God systemvana och trygg i att arbeta i digitala stödsystem
God vana av att arbeta i Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av hyresadministration
Erfarenhet av fastighetssystem, exempelvis Vitec eller likvärdigt system
Erfarenhet av hyresadminstration för lokaler
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserOm tjänsten
Anställningsform: Vikariat till juni 2027
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag
Startdatum: Enligt överenskommelse
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma utföra bakgrundskontrolll vid anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: eva.annala@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783)
172 63 STOCKHOLM Arbetsplats
