Administratör - Chefstöd
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2025-09-08
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du en driven administratör med erfarenhet av att stödja chefer och vill arbeta i en forskningsintensiv verksamhet där det pågår spännande projekt inom försvars- och säkerhetsområdet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Kansliet för Internationell samordning söker en administratör och Chefstöd. I denna roll ingår du i det team som respektive kansli utgör och bidrar med dina kompetenser och erfarenheter genom att bistå chef och kollegor med planering, uppföljning, samordning och mötesbokningar kopplat till kansliets processer och uppgifter. Det innebär också arbete med uppgifter i våra stödsystem samt administrativt arbete med offerter, beställningar och leveranser till uppdragsgivare. Du kommer också hålla samman administrativt och praktiskt arbete inför, under och efter konferenser, seminarier, utbildningar och större möten. I tjänsten ingår även internkommunikation.
Om enheten
Du kommer att ingå i kansliet för internationell samordning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Genomförd gymnasieutbildning.
Erfarenhet från försvarsmyndighet.
Arbetat i en aktuell administrativ stödjande roll till chefer på olika nivåer de senaste åren som vi bedömer relevant för rollen.
Mycket god vana och skicklighet som användare av Officepaketet och arbetat i datoriserade stödsystem.
Erfarenhet av och hanterat sekretess- och säkerhetsskyddsklassificerad information som vi bedömer relevant för arbetsrollen.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt för att leverera resultat med god kvalitet enligt uppsatta tidsramar. Du behöver vara en god kommunikatör, självgående, serviceinriktad, lyhörd och ha lätt för att samarbeta.
Meriterande
Erfarenhet av att leda och driva administrativa arbetsuppgifter i samband med seminarier eller konferenser.
Erfarenhet av arbete som administratör inom statliga myndigheter med förståelse för de regelverk som styr en myndighet.
Utbildning i och hanterat sekretess- och säkerhetsskyddsklassificerad information.
Erfarenhet av FOI.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 28:e september!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Internationell Direktör Mårten Sundmark. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9496105