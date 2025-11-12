Administrativt ledningsstöd
Linköpings domkyrkopastorat / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-11-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings domkyrkopastorat i Linköping
Linköpings domkyrkopastorat - ett pastorat som gör skillnad.
I Linköpings domkyrkopastorat verkar människor med djup kompetens inom teologi, diakoni, pedagogik, musik, administration och service. Mellan och inom varje yrkesgrupp finns plats för kunskapsutbyte, reflektion, skratt och goda samtal. Vårt mål är att på bästa sätt använda oss av varandras resurser, arbeta tillsammans och att ständigt utvecklas utifrån vår vision "För att världen ska leva". Pastoratets mål är att bidra till det goda samhället samt stärka den kyrkliga seden med ett särskilt fokus på dop och konfirmation. Domkyrkopastoratet består av nio församlingar. Vi firar gudstjänst i 11 kyrkor där ideella medarbetare i hög grad bidrar till ett levande församlingsliv. Här finns fler än 200 anställda medarbetare med en gemensam förvaltning som tillhandahåller ett professionellt stöd med relevant kompetens inom ekonomi, HR, begravnings- och fastighetsfrågor, lokalvård, kommunikation och IT.Nu söker vi en administratör som vill arbeta fokuserat med ledningsstöd.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I denna roll blir du en nyckelperson som stöttar domprost och ledningsgrupp i det dagliga arbetet med planering, koordinering och administration. Du får arbeta brett med olika administrativa uppgifter och har även ett nära samarbete med församlingsherdar och övriga enhetschefer.
Fokus ligger på att skapa struktur och att bidra till utveckling och effektiva processer inom organisationen. En annan central del i arbetet består i att kommunicera och skapa goda relationer med förtroendevalda. Som administratör blir du en del av enheten Kommunikation och Service och rapporterar till vår chef för denna enhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skriva protokoll och ansvara för mötesdokumentation vid kyrkoråd och andra möten
• Utveckla och samordna administration för kyrkorådets medlemmar
• Hantera dokumentation och diarieföring
• Bistå domprosten i dennes praktiska arbete
• Hantera kalenderbokningar åt ledningsgruppen
• Boka möten, resor och konferenser på uppdrag av domprost och ledning
• Vara intranätsredaktör och hantera viss intern kommunikation
• Fakturahantering
Tjänsten innefattar kvällsarbete i viss utsträckning, bland annat i samband med kyrkorådets månatliga möten.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din roll och har några års erfarenhet av att arbeta i en liknande roll. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenhet av administrativt arbete i samverkan med förtroendevalda. Rollen kräver integritet, god organisationsförmåga och förmåga att hantera konfidentiell information på ett professionellt sätt.
För att lyckas i rollen behöver du vara en självgående, utvecklingsinriktad och förtroendeingivande person som trivs i en roll där du får skapa ordning och underlätta andras arbete. Du är kommunikativ, noggrann och har ett genuint intresse för att bidra till ett välfungerande ledningsstöd. Vi ser också gärna att du har en god analytisk förmåga, att du är serviceinriktad och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver även att du har:
• gymnasieutbildning
• god kunskap i Officepaketet
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• goda IT-kunskaper
Placering
Ågatan 40, Linköping.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Varaktighet
Tillsvidare.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 30 november. Märk din ansökan med dnr P 2025-0279. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.
Denna tjänst kräver att du är medlem i Svenska kyrkan.
Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss på vår hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/jobb Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Domkyrkopastorat
(org.nr 252003-0228), https://www.svenskakyrkan.se/linkoping Arbetsplats
Linköpings domkyrkopastorat Kontakt
Kommunikations- och servicechef
Helena Sederström helena.sederstrom@svenskakyrkan.se 013-303555 Jobbnummer
9600215