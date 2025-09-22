Administrativa assistenter till storkund
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2025-09-22
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Nu söker vi sekreterare/administrativa assistenter för kommande konsultuppdrag till våran kund i Ludvika. Du kommer att spela en central roll i att stötta både ledning och medarbetare inom organisationen. Rollen innebär stor variation i arbetsuppgifter, där din struktur, flexibilitet och servicekänsla kommer väl till nytta.
Som administrativ assistent kan du förvänta dig att:
• Fungera som operativt stöd för ledning och team (såsom med rapporter, presentationer och personaladministration).
• Samordna konferenser och möten med både interna och externa intressenter.
• Hantera administrativa uppgifter såsom reseplanering, beräkningar och inköp.
• Koordinera och följa upp projektuppgifter över flera avdelningar.
• Skapa och redigera dokument såsom brev och mötesprotokoll.
• Vara behjälplig vid onboarding av nya medarbetare och konsulter.
Utöver de nämnda arbetsuppgifterna kan andra uppgifter tillkomma baserat på specifikationerna för det aktuella uppdraget. Din roll och fokus kan därmed variera beroende på uppdragets unika behov och din egen expertis, samt att uppdragsperioden kan variera.
Om dig
Vi söker dig som är självständig, flexibel och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får kombinera administration med service och kommunikation. Du har lätt för att samarbeta, men arbetar även strukturerat och effektivt på egen hand. Du kommunicerar även obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Men vi värdesätter särskilt om du:
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete.
• Är van att arbeta med MS Office och andra digitala verktyg.
• Har god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Är noggrann, proaktiv och har ett öga för detaljer.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst. Både ditt CV och personliga brev behöver vara skrivet på engelska.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att denna annons är en generell förfrågan inför kommande uppdrag. Samt att vi får in väldigt många ansökningar vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9519938