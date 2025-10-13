Administrativ Support Agent
2025-10-13
Om rollen
Som Administrativ Support Agent på Telebyrån blir du en central del av vårt inre maskineri - en person som ser till att allt rullar, flyter och fungerar.
Du kommer att vara länken mellan kund, säljteam, leverans och support - en kommunikativ problemlösare med ett öga för detaljer och en känsla för ordning.
Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar struktur och brinner för att skapa enkelhet för både kollegor och kunder.
Du bidrar till att våra processer blir smidiga, dokumentationen korrekt och kundupplevelsen konsekvent på toppnivå.
Dina ansvarsområden
I den här rollen får du ett brett och omväxlande ansvar med fokus på kvalitet, precision och service.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och följa upp kundärenden via mejl, telefon och chatt
Skapa, uppdatera och administrera kundavtal och orderunderlag
Säkerställa korrekt information i CRM- och supportsystem
Stötta säljavdelningen med offertarbete, dokumentation och kunduppföljning
Samordna mellan interna team och externa leverantörer
Hjälpa till att utveckla och effektivisera administrativa processer
Vara delaktig i onboarding av nya kunder och partners
Vi tror att du är
En person som gillar att ta ansvar, hålla många bollar i luften och få saker gjorda.
Du har sinne för detaljer men förstår samtidigt helheten - och du trivs när det finns tydliga mål men utrymme att påverka vägen dit.
Du har sannolikt:
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, orderhantering eller kundsupport
God systemvana (t.ex. CRM, Teams, Excel eller liknande)
En stark kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
En naturlig känsla för service och struktur
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från telekom-, IT- eller B2B-branschen
Jobbat med abonnemang, fakturering eller leveranskoordinering
Intresse för teknik, telefoni och digitala verktyg
Hos oss får du
Telebyrån är en del av Techgruppen, där vi kombinerar teknik, människa och AI för att skapa marknadens mest effektiva kommunikationslösningar för företag.
Vi erbjuder dig:
En stabil arbetsplats med stark tillväxt och tydlig framtidsvision
Möjlighet att arbeta hybrid/delvis på distans
Utvecklingsmöjligheter - både inom administration, kundsupport och projektledning
Ett team som värdesätter humor, hjälpsamhet och gemenskap
Möjlighet att vara med och påverka våra arbetssätt och kundupplevelse
Här får du inte bara ett jobb - du får vara med och bygga framtidens kundkommunikation.
Vem är Telebyrån?
Telebyrån är en del av Techgruppen, en snabbväxande aktör inom telefoni, IT och AI-baserade kundlösningar.
Vi hjälper företag att förenkla och effektivisera sin kommunikation - från mobiltelefoni och växellösningar till digital support och AI-assistenter.
Vi tror på enkla lösningar, personligt ansvar och långsiktiga relationer - både med kunder och kollegor.
Vår kultur bygger på förtroende, tydlighet och tempo - och vi har riktigt kul på vägen.
