Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Vill du kombinera din socionomkompetens med strukturerat administrativt arbete och vara en nyckelperson i att säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och god service inom socialtjänsten? Vi söker dig som vill arbeta i en central och varierad roll i Individ- och familjeomsorgen.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Som administrativ socionom blir du ett viktigt nav i verksamhetens administrativa och samordnande arbete. Rollen bidrar till att skapa goda rutiner, ordning och struktur så att handläggarna kan lägga mer tid på mötet med invånaren.
Du blir en del av en engagerad verksamhet och arbetar underställd verksamhetschef.
Som administrativ socionom får du ett brett och utvecklande uppdrag där du ansvarar för och medverkar i flera centrala processer inom individ- och familjeomsorgen. Rollen passar dig som tycker om ordning, systematik, service och kvalitet, och som trivs med att arbeta nära både verksamhet och ledning.
Du samordnar den interna administrationen för att skapa en effektiv och enhetlig ärendehantering och stödjer verksamhetschef och enhetschefer genom sammanställningar, underlag, uppföljningar och dokumentation. I rollen fungerar du även som en viktig länk mellan olika enheter, funktioner och system.
En central del av arbetet handlar om en rättssäker hantering av handlingar, där du ansvarar för utlämnande enligt OSL och GDPR samt säkerställer att allmänna handlingar hanteras strukturerat och spårbart. Du stöttar också verksamheten i frågor som rör diarieföring, arkivering och dokumentstruktur.
Vidare arbetar du med förekomstkontroller och registerhantering, där du utför och dokumenterar kontroller i relevanta register och hanterar registerutdrag, intyg och annan juridiskt styrd dokumentation. I rollen ingår även att vara lokal systemförvaltare eller systemstöd för verksamhetens IT-system, såsom journalsystem, statistikverktyg och dokumenthanteringssystem. Du administrerar behörigheter, gör kvalitetskontroller och stödjer verksamheten vid systemförändringar och digital utveckling.
Du tjänstgör också viss tid i receptionen, där du är en trygg och serviceinriktad första kontakt för invånare. Här ingår bland annat att hantera post, ärendeflöden, bokningar och enklare serviceärenden.
Slutligen ansvarar du för att inhämta, sammanställa och kvalitetssäkra statistik som används för ledning, nämnd, myndigheter och uppföljningsarbete. Du deltar dessutom i det löpande kvalitetsarbetet, analyser och utveckling av arbetssätt för att stärka verksamhetens effektivitet och rättssäkerhet.
Vi erbjuder dig en varierad och meningsfull roll med stort inslag av administration, struktur och samordning. Möjlighet att arbeta utvecklingsinriktat och bidra till ökad rättssäkerhet och kvalitet. Delaktighet i en verksamhet med starkt engagemang och hög ambition.
Ett nära samarbete med verksamhetschef, enhetschefer och kollegor i en stabil och stöttande organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning och som trivs i en roll där struktur, noggrannhet och självständighet är viktiga delar av vardagen. Du är trygg i att arbeta utifrån lagstiftning och har lätt att tolka och tillämpa regelverk i praktiken.
Du har mycket god administrativ förmåga och är van att arbeta i digitala system, samtidigt som du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande och lätt för att skapa tillit i mötet med både invånare och kollegor. Rollen passar dig som uppskattar varierade arbetsuppgifter och som vill vara en viktig stödfunktion till både verksamhet och ledning.
Det är meriterande om du har erfarenhet från socialtjänst, myndighetsutövning, administration i offentlig verksamhet eller arbete med systemförvaltning.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Mathilda Kronek mathilda.kronek@savsjo.se 038215442 Jobbnummer
