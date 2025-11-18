Administrativ samordnare till stab SCF
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Är du en erfaren administrativ samordnare med specialistkunskap inom arkivvård? Vill du ansvara för samordning, gallring och digital utveckling av socialförvaltningens arkiv i nära samarbete med kollegor och stadsarkivet? Då kan du vara rätt person för oss på stab SCF!
Stab SCF består av tre enheter: service och administration, strategiskt stöd och verksamhetsnära stöd och leds av en stabschef. Då förvaltningens arbete med digitalisering har utvecklats och ökat de senaste åren bildas den 1 januari enheten för digital verksamhetsutveckling. Enheten ska bland annat bidra till att förvaltningen har effektiva verksamhetsprocesser där digitala lösningar används för automatisering eller innovation. Enheten ska även bidra till en tillgänglig socialförvaltning med digitala tjänster som möter invånarnas ökade förväntningar och behov. Enheten för digital verksamhetsutveckling är placerad i Uppsala kommuns stadshus.
Stab SCF:s uppdrag:Vi arbetar tillsammans med kärnverksamheten så att förvaltningen lyckas med sitt uppdrag och vi ökar den politiska genomslagskraften. Vi arbetar systematiskt mot uppsatta mål med värdegrunden som utgångspunkt.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I jobbet som administrativ samordnare ansvarar du för att samordna arbetet med socialförvaltningens arkivvård. Du kommer även att arbeta som arkivredogörare åt avdelning barn och ungdom myndighet. Du är därmed arkivsamordnare och arkivredogörare. Du överser och genomför gallring enligt informationshanteringsplanen. Du ansvarar även för att samordna socialförvaltningens arbete med socialnämndens informationshanteringsplan. Du medverkar i den digitala utvecklingen av socialförvaltningens arkiv och du gör det i nära samarbete med medarbetare inom din enhet, andra arkivredogörare i förvaltningen och stadsarkivet.Publiceringsdatum2025-11-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning samt utbildning inom arkivvård. Arbetet kräver att du har minst två års erfarenhet av att arbeta som arkivredogörare.
Har du utbildning i offentlig förvaltning eller någon form av administrativ utbildning ses det som meriterande. Det är en fördel om du har arbetat som arkivsamordnare inom offentlig förvaltning.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat. Vidare tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt och du driver dina processer vidare. Jobbet passar dig som arbetar bra med andra människor, som relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Dessutom planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
