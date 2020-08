Administrativ koordinator sökes till Cabonline i Solna! - Bemannix AB - Butikssäljarjobb i Solna

Bemannix AB / Butikssäljarjobb / Solna2020-08-26Har du ett administrativt intresse och är redo för nästa utmaning i karriären? Är du strukturerad och en fena på Excel och i affärssystem?Nu söker vi nästa administrativa stjärna till vårat kundföretag Cabonline Stockholm i Solna. Låter detta som något för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan!2020-08-26Cabonline är ett av Sveriges största taxiföretag och arbetar dagligen med att underlätta människors vardag genom pålitliga och tillgängliga bilburna transporttjänster. Det är en stor koncern med flera kända varumärken varav de tre främsta är Taxi Kurir, Sverigetaxi samt Topcab.I rollen som administratör arbetar du framförallt med Excel som verktyg och i affärssystem. Du kommer att registrera, föra in rapporter och modifiera kundavtal, både nya samt befintliga.Tillsammans med andra kollegor i teamet ser du till att hantera även mallar, dokumentera och följa upp olika ärenden. Du kommer både att skapa nya kontakter och vårda befintliga relationer.Arbetstider: Dagtid 8-17, måndag-fredag.Vem söker vi?För att trivas i rollen som administratör hos Cabonline krävs att du har både intresse och skicklighet i programmet Excel då det kommer vara ditt främsta verktyg. Som person är du analytisk, noggrann, stresstålig och strukturerad.Du är prestigelös, kan prioritera mellan arbetsuppgifter och ser enkelt vad som behövs göras. Vi ser att du har mycket god datorvana och är lösningsorienterad. Du är flytande i svenska i såväl skrift som i tal och formulerar dig professionellt i samtliga kontaktytor.Att du har god samarbetsförmåga och känsla för högklassig service ser vi som en självklarhet då du kommer skapa kontakter och relationer bland taxiåkare och leverantörer.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Jobbar vant i Microsoft Office och i synnerhet Excel.Obehindrat svenska i tal och skriftGod engelska i tal och skriftSocial kompetensFullständig gymnasieutbildningFlexibel, beredd på snabba förändringarMeriterande:Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifterErfarenhet från transportbranschen eller franchiseverksamhetArbetat med ISO 9001 & 14 001Erfarenhet av Frogne taxametersystem med plattformar som TaxiAdm, Frogne Sys och Frogne bookningDet är också meriterande om du behärskar språkkunskaper i Somaliska eller Arabiska.I denna rekrytering samarbetar vi med Bemannix AB som sköter hela rekryteringsprocessen. Vi ber därför alla sökanden att kontakta dem gällande din ansökan och eventuella frågor.Kontaktperson Be-Mannix AB:Jim Björkman, Tel 08-555 687 01Urval samt intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan denna annons utgångsdatum.Tjänsten startar efter överenskommelse.Alla kandidater som kallas till intervju kommer att få visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Bemannix AB5334558