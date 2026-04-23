Administrativ koordinator sökes!
Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av administration och trivs i en roll där struktur, tempo och eget ansvar står i fokus? Gillar du att ha många kontaktytor och att få saker att fungera smidigt i vardagen? Då kan det här vara nästa steg för dig. Här får du möjlighet att vara med och skapa goda förutsättningar - både för verksamheten och de människor den finns till för.
Är du tillgänglig för start omgående? Om tjänsten
Vi på Perido letar efter en administrativ koordinator till vår kund, en privat aktör inom vården. Du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete och får en roll med verklig möjlighet att påverka och forma arbetssätt, strukturer och kultur. Kontoret är beläget på Östermalm i Stockholm.Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
I rollen har du en viktig funktion i det dagliga flödet. Tillsammans med teamet ansvarar du för att administrativa rutiner och interna flöden fungerar effektivt och strukturerat. Arbetet innebär ett högt tempo där du behöver kunna prioritera, fatta egna beslut och samtidigt ha ett öga för hur arbetssätt kan utvecklas över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera patientkommunikation via telefon, mejl och chatt med hög kvalitet, tydlighet och noggrannhet
Säkerställa struktur, uppföljning och korrekt hantering av remisser och bokningar
Driva administrativa ärenden från start till avslut
Identifiera förbättringsmöjligheter i arbetssätt och flöden
Bidra till en välfungerande och professionell arbetsmiljö
Bidra aktivt till utveckling av rutiner, arbetssätt och system i nära samverkan med övriga funktioner
Dina egenskaper
Vi letar efter en strukturerad och initiativtagande person som vill bidra i en central funktion hos en organisation i utveckling. Du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i en föränderlig miljö, samtidigt som du driver ditt arbete framåt med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du arbetar effektivt i ett högt tempo, har en god struktur i ditt arbetssätt och kan prioritera mellan flera parallella uppgifter utan att tappa kvalitet. Rollen kräver att du tar egna initiativ, hanterar omprioriteringar när förutsättningarna förändras och bidrar till att utveckla arbetssätt där det finns behov.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet inom kundservice, koordinering eller administration
Professionellt och förtroendeingivande bemötande
Vana av att arbeta i digitala system och snabbt sätta sig in i nya verktyg
Förmåga att arbeta effektivt i ett högt tempo och hantera omprioriteringar
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Minst två års erfarenhet av arbete inom kundservice, koordinering, administration eller en liknande rollTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i två månader. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35791 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35791".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se
9872157