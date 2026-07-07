Administrativ koordinator inom Event Management
Poolia AB / Evenemangsjobb / Göteborg Visa alla evenemangsjobb i Göteborg
2026-07-07
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VTEX & Events planerar och genomför kundevent och kundbesök i vårt Customer Experience Center i Torslanda, VTEX.
Vi söker nu en administrativ koordinator för ett konsultuppdrag på heltid för att täcka upp för oss under perioden 10 augusti till 9 oktober 2026.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!
Om rollen
Som administrativ koordinator inom Event Management ansvarar du för att planera, samordna och stötta genomförandet av kundevent och besök. Rollen omfattar både administrativa och koordinerande arbetsuppgifter där du säkerställer att varje aktivitet genomförs på ett professionellt och välorganiserat sätt.
Arbetet innefattar bland annat:
Planering och koordinering av kundevent och besök.
Administrativt stöd före, under och efter event.
Samordning av kreativa, tekniska och logistiska delar av aktiviteterna.
Kommunikation och samarbete med interna och externa kontaktytor.
Säkerställande av att event genomförs enligt plan och med hög kvalitet.
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är strukturerad, serviceinriktad och har god administrativ förmåga samt har förmågan att arbetar självständigt. Vi ser att du:
Har cirka 2–5 års relevant arbetslivserfarenhet inom eventkoordinering eller liknande roller.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Har god systemvana sen tidigare.
Har du utbildning inom marketing/event eller motsvarande ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande uppdrag i en internationell miljö där du blir en viktig del av teamet som skapar professionella och uppskattade kundupplevelser i vårt Customer Experience Center i Torslanda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028225-2089301". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9995023