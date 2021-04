Administrativ handläggare till Behörighetsadministrationen i Arv - Försäkringskassan - Supportteknikerjobb i Arvidsjaur

Prenumerera på nya jobb hos Försäkringskassan

Försäkringskassan / Supportteknikerjobb / Arvidsjaur2021-04-07Arbetsuppgifter och ansvarSom administrativ handläggare med inriktning behörighetsadministration är din uppgift att administrera behörigheter. Du registrerar, förändrar och återtar behörigheter i Försäkringskassans system där du kontrollerar att beslut om behörighet är fattade i enlighet med gällande regelverk. Du levererar service och information till våra kunder, som finns både inom och utanför Försäkringskassan, via de kanaler som finns i verksamheten. Detta innefattar telefon, ärendehanteringssystem och e-post. En viktig uppgift är att bidra till ökad kunskap hos kunden kring rättigheter och skyldigheter inom behörighetsadministrationen. Detta för att medverka till att stärka kundens förståelse och insikt i Försäkringskassans informationssäkerhetsarbete.Som administrativ handläggare medverkar du i utvecklingen av behörighetsadministrationens processer, verktyg, systemstöd och dokumentation. I dina kontakter med kund är många ärenden av komplexare karaktär där det ställs krav på en god förmåga att lösa problem. Omväxlingen i det dagliga arbetet är stor. Förutom handläggning och support av behörigheter i ett stort antal datasystem, så jobbar vi regelbundet med förbättrings- och utvecklingsaktiviteter. Vi erbjuder ett utmanade arbete med stort ansvar och frihet i samarbete med kollegor och kunder.Vi söker dig somhar slutbetyg från gymnasium med godkänt i kärnämnenär serviceorienteradhar ett systematiskt tillvägagångsättsamarbetar effektivt i team och stödjer kunder och samarbetspartners för att nå gemensamma mål som skapar goda kundvärdenbidrar med nya idéer till utveckling då vi arbetar med ständiga förbättringarär stabil och kan behålla energin även i belastade situationerhar god kommunikativ förmågahar datorvanaDet är meriterande om duhar utbildning inom IT-området eller erfarenhet av att arbeta i en helpdesk, exempelvis med IT- supporthar erfarenhet från arbete med behörighetsadministrationVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.2021-04-07En tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetspsykologiska tester kan eventuellt komma att användas i denna rekrytering. Vid behov tillämpas provanställning. Placeringsort: Arvidsjaur.Då detta är en säkerhetsklassad anställning kommer säkerhetsprövning enligt 14 § säkerhetsskyddsförordningen att genomföras.Områdeschef Thomas Stenlund tfn 010-113 70 55 eller Enhetschef Ingrid Grahn tfn 010-111 65 08 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emil Jarengrim e-post: emil.jarengrim@forsakringskassan.se (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Peter Karlsson tel: 010-112 58 45 Saco-S: Cecilia Silverson tel: 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström tel: 010-115 30 44, Eliza Grundström tel: 010-115 34 02Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2021. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Försäkringskassan5674759