Administrativ handläggare
2026-04-10
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 2000 elever och 280 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?
Arbetsuppgifter
Som administrativ handläggare hos oss får du en central roll i Peder Skrivares skolas omfattande elevadministration. Du kommer främst att arbeta i det elevadministrativa systemet Edlevo och tillsammans med dina närmaste kollegor ansvarar du för att elevuppgifter hanteras korrekt genom hela processen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Att säkerställa korrekta elevplaceringar i program, klasser och undervisningsgrupper
Att kvalitetssäkra kopplingar mellan elever, kurser och undervisande lärare
Myndighetsrapportering till bland annat UHR, CSN och andra mottagande instanser
Löpande kontroll av datakvalitet och systemmässiga flöden
En viktig del av rollen är att driva det elevadministrativa årshjulet vilket innebär att arbeta strukturerat med återkommande deadlines, kontinuerligt se över och uppdatera processbeskrivningar, rutiner och riktlinjer samt bidra till att utveckla en enhetlig och effektiv elevadministration.
Rollen innehåller arbetsuppgifter av varierande komplexitet, vilket innebär att du kan förvänta dig att arbeta med såväl avancerade, analytiska och systemkritiska moment som mer rutinbetonade och enklare uppgifter.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen inom t.ex. systemvetenskap, ekonomi- eller personaladministration eller har motsvarande kompetens som arbetsgivaren finner likvärd.
Du ska ha mycket god förmåga att arbeta med verksamhetsstödjande IT-system samt kunna formulera dig enkelt, klart och korrekt i skrift och tal.
Meriterande är erfarenhet från administrativt arbete inom gymnasieskola samt erfarenhet av arbete i system såsom Edlevo, Vklass, Skola24 , IST och Hypergene.
Anställningen innebär mycket självständigt arbete och det är viktigt att du är ansvarstagande och strukturerad. Du är en god organisatör och är noggrann i ditt arbete. Du har god planeringsförmåga och optimerar din vardag för att ha god framförhållning och klarar av att hantera många uppgifter samtidigt.
Det är ett arbeta där det uppstår arbetstoppar och arbete mot deadlines. Det kräver förmåga att förstå vilka prioriteringar som behövs göras. Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till insatser för förändringar och förbättringar samt vågar utmana till utveckling och enkelhet utifrån uppkomna behov och krav.
Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och strävar efter att vara tillgänglig och ge respons inom rimlig tid, ansvar för att tillhandahålla relevant dokumentation samt att hålla denna uppdaterad. Du tar ett ansvar för gemensamma arbetsuppgifter och utmaningar och har högt ställda mål på ditt eget arbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318432".
Detta är ett heltidsjobb.
