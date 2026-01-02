Administrativ chef till Rinkebyskolan
Stockholms kommun / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Rinkebyskolan har verksamhet för elever i åk 7-9 och anpassad grundskola.
Vi har ett starkt fokus på undervisningskvalitet, tydliga pedagogiska strukturer och ett etiskt förhållningssätt där eleverna alltid står i centrum. Skolan är väl förankrad i närsamhället och har nära dialog med vårdnadshavare och viktiga aktörer. Den anpassade grundskolan är närområdets största och en förebild med kompetenta medarbetare och välstrukturerad verksamhet.
Tillsammans skapar vi en sammanhållen och utvecklande skolmiljö med fokus på goda resultat, trygghet och studiero. Läs gärna mer om oss: Rinkebyskolan, 7-9 - Stockholms stad
Vi erbjuder
Hos oss är det meningsfullt att jobba och vi gör skillnad. Här får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten för att ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas och nå goda resultat. Samtidigt som vi skapar en arbetsmiljö där medarbetare får växa, utvecklas och bidra med sin kompetens.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer
Din roll
Rollen som administrativ chef är ny hos oss vilket innebär att du kommer att vara med och utveckla den. Du ingår i skolans ledningsorganisation och är stöd för rektor när det gäller att utveckla och förvalta en effektiv och ändamålsenlig organisation på skolan. Tillsammans med ledningsgruppen och medarbetare arbetar du såväl strategiskt som operativt för att utveckla verksamheten.
I din roll har du stöd av en intendent, som idag sköter ekonomifrågorna för skolan och även hjälper andra skolor i området med detta, samt en skoladministratör som hanterar skolans expedition.
I din roll ingår bland annat att:
vara ett strategiskt stöd till rektor i frågor som verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och omvärldsanalys
ansvara för skolans ekonomi med budget, uppföljning och prognostisering
säkerställa elev-, personal- och ekonomiadministration samt dokumenthantering (t.ex. diarieföring)
samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan
ha övergripande ansvar för skolans lokaler och samarbeta med externa aktörer som fastighetsförvaltare, städbolag och externa aktörer
hantera avtal och eventuella upphandlingar
arbeta med utveckling och effektivisering inom ditt ansvarsområde.
Du leder medarbetare inom expedition, IT, vaktmästeri och skolmåltiden samt har ansvar för personal- och verksamhetsutveckling inom ditt ansvarsområde.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
aktuell chefs- eller ledarerfarenhet inom ett område som är relevant för tjänsten
erfarenhet av att leda en administration och förståelse för hur administrativa processer bidrar till att leda och styra en verksamhet
mycket goda kunskaper om och erfarenhet av ekonomisk uppföljning och budgetarbete
erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt
mycket god kunskap om och vana av att arbeta med IT som verktyg
erfarenhet av förändringsarbete och/eller utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet som administrativ chef
kunskap om och erfarenhet av facklig samverkan
kunskap om skolans organisation och styrdokument
tidigare ansvar för drift och lokaler
erfarenhet av Stockholms Stads ekonomiska och administrativa system såsom Agresso, Hypergene, E-dok, LISA med flera.
Vi söker dig som är en trygg ledare som trivs med att driva långsiktigt förändringsarbete och skapa hållbara strukturer. Du har förmågan att se helheten, analysera behov och omsätta strategier till konkreta förbättringar som utvecklar verksamheten över tid. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är lyhörd, kommunikativ och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Rinkebyskolan Kontakt
Ann-Christin Sundell, Tf Rektor ann-christin.sundell@edu.stockholm.se Jobbnummer
9667058