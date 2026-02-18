Administrativ chef till Långbrodalsskolan
Stockholms kommun / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du vara med och utveckla en verksamhet där administration, ekonomi och service är avgörande pusselbitar för en trygg och välfungerande skolmiljö? Vi söker nu en administrativ chef som vill ta ett strategiskt och operativt helhetsansvar för skolans administrativa och ekonomiska processer - och samtidigt vara en viktig del av skolans ledningsteam.
Välkommen till oss på Långbrodalsskolan
Vår F-6 skola finns i två imponerande skolbyggnader i Älvsjö: det över 100 år gamla Slottet och Palatset som byggdes 2017. Här går cirka 600 elever och vi arbetar för att varje elev ska utveckla sina kunskaper, känna glädje i sitt lärande och uppleva trygghet i skolan. Vi är en engagerad personalgrupp på runt 80 medarbetare med hög kompetens och erfarenhet inom olika specialområden. Delaktighet och ansvarstagande är centralt i vårt arbete på skolan. Vi är stolta över att ha behöriga lärare, trygga elever och nöjda vårdnadshavare.
Läs gärna mer om oss på Långbrodalsskolan, F-6 - Stockholms stad och på Långbrodalsskolan | Älvsjö | Facebook
Vi erbjuder
Rollen som administrativ chef innebär ett meningsfullt arbete i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag. Det är en strategiskt viktig roll i en skola som ger elever förutsättningar för livslångt lärande. Här ges du möjlighet att kombinera ekonomi, verksamhetsstyrning och ledarskap i nära samarbete med engagerade kollegor på en arbetsplats som värdesätter kvalitet, transparens och samarbete.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som administrativ chef ingår du i ledningsgruppen tillsammans med rektor och två biträdande rektorer. Rollen innebär ett brett uppdrag med fokus på ekonomi och styrning såsom ansvar för budget-, uppföljnings- och planeringsprocesser, löpande prognosarbete, ekonomiska analyser och stöd till rektor i verksamhetsbeslut. Du ser till intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. I rollen ingår eventuella upphandlingar i samarbete med rektor.
Du är närmaste chef för skolans servicepersonal som består av skolkök, vaktmästeri och IT-ansvarig. I rollen ingår ansvar för skolans lokaler och fastigheter, inklusive drift, underhåll och långsiktig planering av skolans ytor. Du samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet i dialog med övriga i skolledningen, har huvudansvar för E-dok samt hanterar olika typer av avtal.
Skolan står inför en större renovering av den över 100 år gamla byggnaden Slottet, med planerad färdigställning sommaren 2028. Detta arbete påverkar ex. organisationen kring måltider samt schemaläggning och arbeten med ventilation och vatten. Du blir projektansvarig och får en nyckelroll i planeringen av evakuering, måltidsorganisation och andra praktiska lösningar under perioden.
Rollens innehåll och utformning kommer utvecklas utifrån skolans behov och organisation.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi. Alternativt annan utbildning kombinerad med erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig.
mycket god förståelse för och erfarenhet av budget, ekonomiska analyser och ekonomisk styrning
erfarenhet av rollen som administrativ chef med fokus på ekonomistyrning
erfarenhet av ansvar för drift och lokaler
goda kunskaper i och erfarenhet av Agresso, Hypergene, Excel
goda kunskaper om avtal såsom hantering av anställningsavtal och personalrelaterade bestämmelser
kunskap om diarieföring
grundläggande kunskap och förståelse för hur man leder och fattar beslut inom offentlig förvaltning.
Meriterande:
erfarenhet av schemaläggning
erfarenhet från administrativt arbete i Stockholms Stad med tillhörande system såsom (Hypergene, LISA, Agresso, BER, eDok, Infomentor, Chemsoft).
Som administrativ chef i vår skola behöver du ha god helhetssyn och förmåga att se hur administrativa, ekonomiska och pedagogiska processer samspelar för att stödja skolans uppdrag. Du är flexibel och kan hantera förändringar i verksamhet och förutsättningar på ett strukturerat sätt. Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och driver förbättringsarbete som bidrar till effektiva rutiner och god service till elever, vårdnadshavare och personal. Med ett mål- och resultatorienterat arbetssätt följer du upp processer.
Som ledare är du tydlig, relationsskapande och bygger förtroendefulla samarbeten. Din goda samarbetsförmåga gör att du bidrar till ett positivt och professionellt klimat där gemensamma lösningar står i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Långbrodalsskolan Kontakt
Anna Bäckbom, rektor 076-1221802 Jobbnummer
9751005