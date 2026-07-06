Administrativ chef
Uppsala universitet / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-07-06
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Vi söker en administrativ chef med stark ekonomisk kompetens och ett genuint intresse för att utveckla både verksamhet och medarbetare. Du har förmågan att se helheten, tolka komplexa ekonomiska sammanhang och omsätta dem i tydliga beslutsunderlag.
Hos oss får du en central roll i en kunskapsintensiv miljö där du ansvarar för att skapa struktur, kvalitet och långsiktighet i det administrativa arbetet. Du leder ett engagerat och erfaret team och utgör ett kvalificerat stöd till verksamhetens ledning i såväl strategiska som operativa frågor.
Tjänsten är placerad vid Institutionen för kemi inom livsvetenskaperna som är geografiskt belägen på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vi är drygt 100 anställda och omsätter ca 150 msek/år. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom biokemi, organisk kemi och analytisk kemi. Vi är en internationell arbetsplats med medarbetare från hela världen.
Läs mer om oss här.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som administrativ chef ingår du i institutionens ledningsgrupp där du har både en strategisk och operativ ledningsfunktion. Din främsta uppgift är att stötta prefekt och avdelningsföreståndare i deras chefsroll, vilket innefattar beredning och uppföljning av ärenden till institutionsstyrelse och andra ledningsforum, ekonomisk analys och strategisk planering, samt att bidra med ett administrativt och organisatoriskt perspektiv i ledningsarbetet.
I rollen ingår även personalansvar för institutionens administratörer som arbetar inom ekonomi, HR, forskning- och studieadministration. Du har verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar för enheten, vilket innebär att du ansvarar för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, är rättssäker, effektiv och långsiktigt hållbar samt möter verksamhetens behov både på kort och lång sikt. Det är viktigt att du har ett intresse och en vilja att sätta dig in i alla delar av institutionens verksamhet, inklusive forskning och utbildning, för att på bästa sätt kunna stötta dina medarbetare och tillhandahålla ett effektivt stöd till kärnverksamheten.Kvalifikationer
Högskole‐ eller universitetsexamen inom ekonomi eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst fem års aktuell erfarenhet av kvalificerat och strategiskt ekonomiadministrativt arbete.
Minst ett års aktuell erfarenhet av chefs‐ eller arbetsledande uppdrag med personalansvar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, t. ex. läsa och tolka myndighetstexter på svenska och översätta dem till engelska.
Mycket god digital kompetens och aktuell erfarenhet av att arbeta i administrativa system samt i Office‐paketet.
Mycket god förmåga att arbeta strukturerat, prioritera och hantera flera parallella uppgifter.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete inom universitet/högskola.
Erfarenhet av strategiskt HR-arbete.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Som person är du trygg och engagerad i din ledarroll och du är van vid att skapa tydliga rutiner och goda förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas i sina respektive roller. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar dina medarbetare att arbeta självständigt, ansvarstagande och samarbetsinriktat. Du tar initiativ och är öppen för nya arbetssätt vilket bygger på att du är kommunikativ och lyhörd. Du är bekväm i att agera när situationen kräver det genom att lyfta problem, fatta beslut samt fördela och omfördela ansvar. Din förmåga att blicka framåt, formulera strategier och se helheten är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i chefsrollen hos oss.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Johanna Johansson, administrativ chef: 018-471 38 00 johanna.johansson@kemi.uu.se
Mate Erdelyi, prefekt: 018-471 3810 mate.erdelyi@kemi.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 24 juli 2026, UFV-PA 2026/2333.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Institutionen för kemi - LV Jobbnummer
9993579