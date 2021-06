Administrativ chef - Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datave - Administratörsjobb i Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.2021-07-01Vi söker en administrativ chef till verksamhetsstödet inom Skolan för elektronik och datavetenskap.I rollen kommer du leda en organisation bestående av fem enheter (HR, kommunikation, infrastruktur och service, ekonomi och utbildningskansli) med runt 100 medarbetare. Organisationen ger verksamhetsstöd till fyra institutioner, sju forskningscentrum samt skolans ledningsgrupp. Skolan består idag av ca 1 000 medarbetare och har en omsättning på ca 1,1 miljarder SEK.I rollen som administrativ chef stödjer du skolans verksamhet och ledning genom samordning, beredning, beslutsunderlag, analyser och uppföljning av KPI:er.Du kommer att leda skolans verksamhetsstöd och bistå skolchefen gällande administration av utbildnings- och forskningsprojekt, samverkan, KTH:s och skolans kvalitetssystem, HR-frågor, lokalfrågor, säkerhetsfrågor, kommunikation och ekonomi.I rollen ingår vidare att fortsätta arbetet med utveckling, effektivisering och digitalisering av skolans verksamhetsstöd.Du deltar även tillsammans med de andra skolornas administrativa chefer och KTH:s gemensamma verksamhetsstöd i ett gemensamt utvecklingsarbete för att utveckla och effektivisera administrativa processer inom hela universitetet.Den administrativa chefen ingår i skolledningen och rapporterar till skolchef.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljöVi söker dig med relevant högskole- eller universitetsutbildning gärna inom exempelvis ekonomi, ledarskap eller annat ämnesområde vi bedömer relevant för tjänsten.Det är ett krav att du under minst tre år haft personalansvar för en grupp på minst 20 personer, som arbetat med liknande arbetsuppgifter, samt att du har erfarenhet av arbete i en ledningsgrupp. Du har dokumenterad erfarenhet av förändringsledning samt har arbetat i en organisation med mer än 250 anställda.Då du kommer att arbeta i en internationell miljö är det av stor vikt att du behärskar såväl svenska som engelska i tal och skrift. Vi förutsätter att du vidare har en god administrativ förmåga och är en van datoranvändare som lätt kan sätta sig in i och använda olika administrativa verktyg.Vi söker en ledare som självständigt leder sin organisation med mod och integritet. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och har förmågan att kunna kommunicera och entusiasmera medarbetare inom hela organisationen. Vidare är du effektiv och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är en skicklig organisatör som drivs av att utveckla rutiner och arbetssätt och leda vårt fortsatta utvecklingsarbete.MeriterandeMeriterande är om du har erfarenhet av arbete med ekonomistyrnings-, digitaliserings- och personalfrågor. Har du erfarenhet av att ha lett andra chefer ses även det som meriterande. Vi ser även gärna att du har ett stort intresse för utbildnings- och forskningsfrågor.Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Om anställningenAnställningen inleds med sex månaders provanställning.Sista dag att ansöka är 2021-08-16