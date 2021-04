Administrativ chef - Uddevalla Kommun, Socialtjänsten - Ekonomichefsjobb i Uddevalla

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-12Vår nuvarande administrativa chef kommer att gå i pension.Vill du ta chansen att bli spindeln i nätet? Sök då tjänsten som administrativ chef i socialtjänsten!Målet är att tillsammans med medarbetarna i avdelningen, kollegorna i förvaltningsledningen och förvaltningschefen ta socialtjänsten in i framtiden. I din roll har du ett nära samarbete med förvaltningschef, avdelningschefer och dina medarbetare och tillsammans ska ni göra skillnad för de kommuninvånare som socialtjänsten möter.Socialtjänstens verksamheter växer och resurserna minskar men kvaliteten ska bibehållas. För att nå målet behöver socialtjänsten tänka om och nytt, använda de möjligheter som finns idag, arbeta smartare med våra resurser och använda rätt metoder i den spännande utvecklingsresa som socialtjänsten har påbörjat.Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet med uppgift att planera, följa upp och samordna ekonomiska och administrativa frågor samt kvalitets- och uppföljningsfrågor. Inom avdelningen finns också det övergripande samordningsansvaret för styrning och ledning, inköp, lokaler, olika driftsformer, nämndadministration, diarium/arkiv samt samverkansfrågor.Socialtjänstens teknikfrågor samordnas inom avdelningens enhet för IT/teknik. Enheten har ansvar för välfärdsteknik, IT-utveckling och drift.I rollen som administrativ chef har du ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare och budget. Inom avdelning finns totalt 25 medarbetare, varav 10 är organiserade i enheten för IT/teknik. En stor del av rollen förväntas läggas på samordning/handläggning.Som administrativ chef ingår du i socialtjänstens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till helheten och det strategiska arbetet inom hela förvaltningen.Utifrån lagstiftning, politiska mål och beslut samt kommunens styrningsprinciper ska du styra, leda och stärka/utveckla medarbetare och verksamheten.Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap i det dagliga arbetet och du leder genom våra värdeord öppenhet, respekt och professionalitet. Det kräver en god självkännedom och trygghet i ledarskapet.Du har adekvat akademiska utbildning som arbetsgivaren bedömer passar för verksamheten. Du har kvalificerade ledarerfarenheter samt erfarenheter av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från socialtjänst/kommunal verksamhet är meriterande.Du är en modig och utvecklingsorienterad chef. Du har en god kommunikationsförmåga och inger förtroende. Du är skicklig på att bygga relationer och samarbeta.Du har en god strategisk förmåga samtidigt som du också kan arbeta operativt. Du har förmåga att se helhet och har vana av att genomföra förändrings- och utvecklingsarbete.Du ser naturligt hur verksamhet, personal och ekonomi hänger samman och styr och leder genom dessa.Du behärskar många av avdelningens ansvarsområden. Du kan arbeta med flera arbetsuppgifter och processer parallellt samt har en god organisationsförmåga.Din förmåga att kommunicera både i tal och skrift är god.Varaktighet, arbetstid100% TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30