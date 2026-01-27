Administrativ assistent till vård- och omsorgsboenden
2026-01-27
Vill du göra verklig skillnad varje dag - samtidigt som du arbetar i en central och varierande roll?
Vi söker nu tre administrativa assistenter till tre olika vård- och omsorgsboenden inom Malmö stad, enhet 5.
Tjänsterna är placerade på följande boenden (klicka på länkarna för att läsa mer om respektive boende):
• Havsbris - Tygelsjö
• Blomstergården - Oxie
• Lotsgården - Limhamn
Vid ansökan kan du ange vilket boende du är mest intresserad av.
Här blir du navet som håller allt flytande, stödjer chefer och team, och bidrar till en trygg och trivsam miljö för våra boende.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som administrativ assistent blir du en viktig del av vårt team. Dina uppgifter är bland annat:
• Planera bemanning och scheman för våra medarbetare
• Administrera i system som Medvind, H-rutan och Ekot
• Beställa arbetskläder och förbrukningsartiklar
• Hantera felanmälningar och mottagning av leveranser och hantverkare
• Boka utbildningar och koordinera praktikanter
• Vara kontaktperson vid flytt av nya brukare
• Hantera behörigheter i våra IT-system
Du får möjlighet att arbeta i en variation av uppgifter, där din insats direkt påverkar både medarbetares vardag och de boendes trygghet.KvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieutbildning med antingen inriktning på administration eller undersköterskeutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av bemanningsplanering och övergripande personalplanering
• Erfarenhet av samordningsuppgifter inom hälso- och sjukvård och/eller vård och omsorg
• God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i systemen Medvind och Personec P
• Tidigare administrativt arbete, gärna inom kommunal verksamhet
• Erfarenhet inom vård och omsorgsarbete
• Erfarenhet av arbete inom 24-timmarsverksamhet
• Högre utbildning än gymnasienivå
Personliga egenskaper som behövs för tjänsten
Vi söker dig som är engagerad och vill vara med och göra skillnad. Du är:
• Strukturerad och självgående - tar ansvar och driver uppgifter framåt självständigt
• Serviceinriktad - möter kollegor och boende med lugn och hjälpsamhet
• Flexibel - anpassar dig till förändringar och hanterar nya utmaningar på ett lösningsorienterat sätt
• Samarbetsinriktad - bygger goda relationer och kommunicerar smidigt andra verksamheter och kollegor
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter". Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragOm företaget
Särskilt boende ansvarar för vård och omsorg på stadens vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden och växelvård. Vi arbetar med äldre som behöver omfattande stöd på grund av sjukdom eller demens. Hos oss möts du av engagerade kollegor, empati och respekt, och du får möjlighet att bidra till att skapa en trygg och trivsam vardag för våra boende. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka din ansökan idag och gör skillnad i Malmö stad!Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Vi är ett finskt förvaltningsområde och strävar efter att erbjuda service på finska. Vi informerar om finska minoritetens rättigheter. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad har 14 förvaltningar som tillsammans bygger välfärd och en hållbar framtid. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Läs mer om oss som arbetsgivare, vår lönestatistik, och mer, på malmo.se/jobb Ersättning
