Administrativ assistent till kyrkogårdsförvaltningen - Umeå Pastorat

Umeå Pastorat / Administratörsjobb / Umeå2021-04-15Kyrkogårdsförvaltningen i Umeå söker dig som vill ingå i ett arbetslag som arbetar med administration och service inom begravningsverksamheten.Om oss på kyrkogårdsförvaltningenSvenska kyrkan i Umeå sköter på statens uppdrag begravningsverksamheten i Umeå pastorat. I vårt förvaltningsområde ingår Norra kyrkogården, Västra kyrkogården, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård och Tavelsjö kyrkogård. På Norra kyrkogården finns även vårt krematorium. Förvaltningen har cirka 20 helårsanställda, och under sommarsäsongen ytterligare ett sjuttiotal säsongsanställda.I arbetsuppgifterna ingår bland annat:Att svara på frågor som kommer via besökare, telefon och e-post* Handläggning av begravningsärenden och gravskötselbeställningar* Registreringsarbete i våra gemensamma systemOm digVi söker dig som:Uttrycker dig väl i tal och skrift* Är van att arbeta med dator som verktygHar lätt för att lära dig nya datasystemDet är meriterande om du har:erfarenhet av att hjälpa kunder via telefonerfarenhet av orderhantering/beställningardokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i din roll som administrativ assistent. Som person är du noggrann och har ett gott ordningssinne. Du har initiativförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra.ArbetsvillkorAnställningen är ett vikariat på heltid med tillträde från 28 juni 2021 till 6 augusti 2021. Arbetsplatsen är i församlingsgården, Östra Esplanaden 9.2021-04-15Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV senast den 30 april till epost: umea.jobb@svenskakyrkan.se . Märk din ansökan med "Administrativ assistent" i ämnesraden. Urval sker löpande så sök tjänsten redan idag.För mer information om tjänsten, kontakta:Susanne Jonsson, administrativ sekreterare på e-post susanne.jonsson@svenskakyrkan.se , eller telefon 090-200 25 11Facklig representantAnnelie Brage, Vision på e-post anneli.brage@svenskakyrkan.se eller telefon 073-227 43 37.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Umeå PastoratÖstra Esplanaden 990110 Umeå5693769