Administrativ assistent, Social- och äldreförvaltningen - rekryt - Haninge Kommun - Administratörsjobb i Haninge

Prenumerera på nya jobb hos Haninge Kommun

Haninge Kommun / Administratörsjobb / Haninge2021-04-07Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till ett bättre liv för de vi är till för. Tillsammans med oss kommer du får vara med och skapa rätt förutsättningar och hitta nya lösningar för att klara vårt uppdrag med god kvalité idag och i framtiden. Här ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för omsorg och stöd i olika former till kommuninvånare, över 65 år. Vill du tillsammans med oss bidra till ett bättre liv?Välkommen att utvecklas med ossVi söker nu en administrativ assistent som ska arbeta med rekrytering till Social- och äldreförvaltningen.Det är en tidsbegränsad anställning t o m 31 december 2021 till administrativa enheten. Administrativa enheten arbetar med att ge ledningen stöd i administrativa processer inom bl.a. rekrytering, personalrelaterade frågor, ekonomi, arkiv och posthantering.Ditt uppdragI denna roll rapporterar du till Enhetschefen. Du kommer att ansvara för rekryteringen inom Social- och äldreförvaltningen och arbeta tätt ihop med rekryterande chefer.Främst handlar uppdraget om att driva rekryteringsprocesser framåt och hantera alla delar av rekryteringsprocessen i de delar där respektive chef behöver stöttning. Det kan vara allt från att ta t ex kravprofil, lägga ut annonser, administrera intervjuer, deltaga vid intervjuer och ta referenser. Det kan även handla om att bistå med att få in konsulter genom avrop.I tjänsten kommer du att möta medarbetare från olika avdelningar, vilket gör att det är viktigt att vara tillmötesgående, vänlig och ha ett intresse för service. Du kommer dels arbeta enskilt och även tillsammans med andra, vilket kräver att du tar ett stort eget ansvar för ditt uppdrag. Du ska ha mycket god datorvana inom Officepaketet.Det här söker vi hos digFör att passa i rollen som administrativ assistent hos oss vill vi att:- Du har gymnasieexamen.- Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av arbete med rekrytering och bemanning.- Det har erfarenhet av något rekryteringssystem, det är meriterande om Du har erfarenhet av Varbi- Du har god datavanaFör att du ska klara av och trivas i tjänsten är det viktigt att du är flexibel, stresstålig med ett positivt förhållningssätt. Vidare kräver tjänsten att du har en god samarbetsförmåga, ha ett bra bemötande och vara serviceinriktad. Du tycker om att hantera snabba förändringar. Du är en lugn, stabil och strukturerad person som både är samarbetsinriktad och van vid självständigt arbete. Du tar ansvar, är engagerad och visar delaktighet.Stor vikt läggs vid personlig lämplighetDet här kan vi erbjuda digEtt utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid.Gå gärna in på vår hemsida www.haninge.se för mer information.Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna:Linda Strand, enhetschef administrativa enheten, mail: linda.strand@haninge.se 08- 606 81 06Välkommen med din ansökan! Tillsättning sker så snart möjligt, så intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstid100 % Visstidsanställning till 2021-12-312021-04-07MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-21Haninge kommun5675880