Administrativ assistent med vaktmästaruppgifter
2026-01-20
Svenska kyrkan söker administrativ assistent med vaktmästaruppgifter till Gustav Adolfs församling
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får kombinera administration med praktiska uppgifter och service? Gustav Adolfs församling söker nu en flexibel och självgående medarbetare med glimten i ögat till en kombinerad tjänst som administrativ assistent med vaktmästaruppgifter.
Om tjänsten
Som administrativ assistent med vaktmästaruppgifter kommer du att vara en viktig kugge i vår församling. Majoriteten av tjänsten innebär ansvar för kontorsadministration men också en del praktiska arbetsuppgifter i våra kyrkor och församlingslokaler.
I rollen ingår
Administrativa uppgifter:
• Tidbokningar i tidbokningsprogrammet Aveny
• Boka lokaler och hantera kalendrar samt skriva mötesanteckningar
• Diarieföring
• Inköp av kontorsmaterial
• Posthantering och enklare ekonomiuppgifter
• Telefon/mail
• Skriva mötesanteckningar
• Intern kommunikation och stöd till övrig personal
Vaktmästaruppgifter:
• Förberedelser inför gudstjänster och kyrkliga handlingar
• Enklare fastighetsskötsel och reparationer
• Ta emot leveranser
Vem är du?
Vi söker dig som har väl dokumenterad erfarenhet av administration, trivs med att arbeta med service och är praktiskt lagd. Du är pedagogisk, har hög servicekänsla och god social kompetens. Du är strukturerad och har förmågan att ta egna initiativ.
Det är ett krav att du har:
• Dokumenterad erfarenhet av administration
• Mycket god datorvana och administrativ förmåga
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan eller annan ideell organisation
• Kännedom om kyrkliga traditioner och verksamhet
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande arbetsdag i vackra och historiska miljöer samt en engagerad arbetsplats med trevliga kollegor. Du får möjlighet att bidra till en levande församlingsverksamhet.
Om Gustav Adolfs församling
Gustav Adolfs församling är en av tre församlingar i Svenska kyrkan Helsingborg. I församlingen vill vi tillsammans utveckla och växa i vårt uppdrag, att leva i tillit till Jesus Kristus och att förmedla hopp och medmänsklighet. Svenska Kyrkan Helsingborg vill verka där människor är. Vår vision "Alltid i rörelse, här och nu, en trygg plats för längtan, som alla vill tillhöra" vill vi att du bidrar till. I Svenska kyrkan Helsingborg är beslutsvägarna korta och möjligheten att påverka arbetsinnehållet är stor. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och vi är miljöcertifierade för att arbeta för en hållbar verksamhet och framtid. Vi erbjuder en välfungerande arbetsplats där vi är måna om arbetsmiljö, arbetsglädje och gemenskap. Vi vill lyfta kreativitet, vi tar tillvara kompetens och har kontinuerlig fortbildning. Besök gärna vår hemsida för mer information om oss: www.svenskakyrkan.se/helsingborg
Ansökan
Ansökan görs via vårt digitala rekryteringsverktyg Reachmee senast den 10 feburari. Vi ber dig ansöka till tjänsten genom att klicka på ansökningslänken i annonsen, vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken. Har du några frågor är du välkommen att kontakta de kontaktpersoner som finns angivna i annonsen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Pastorat
(org.nr 252003-0970), https://www.svenskakyrkan.se/helsingborg Arbetsplats
Svenska kyrkan Helsingborg Kontakt
Skyddsombud KyrkA
Niklas Persson niklas.persson@svenskakyrkan.se 042189125 Jobbnummer
9695321