Adjunkt i patologi
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2026-07-29
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Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet!
Vi välkomnar sökande med bakgrund som sjuksköterska med svensk legitimation eller med motsvarande utbildning och relevant klinisk kompetens med intresse för undervisning, för en tillsvidareanställning som adjunkt på 50 %. På institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för patologi, får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och kreativ miljö med engagerade medarbetare som bedriver både forskning och utbildning av hög kvalitet.
Din roll
Anställningen som adjunkt på avdelningen innebär undervisning inom det medicinska ämnet framför allt vid kurser inom sjuksköterskeprogram. I det pedagogiska uppdraget ingår tex. kursansvar, fallpresentationer, föreläsa och examinera. Du förväntas även att medverka i pedagogiskt utvecklingsarbete.
Vem är du?
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på lägst avancerad nivå eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För anställning som adjunkt ska god vetenskaplig skicklighet och god pedagogisk skicklighet uppfyllas. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet).
Därutöver gäller även att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tre veckor enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningstillfället ska du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Den sökande ska vara sjuksköterska med svensk legitimation eller ha motsvarande utbildning och relevant klinisk kompetens. Då svenska är det officiella språket, så krävs det att man kunna uttrycka sig flytande på svenska i tal och skrift. Eftersom en del studenter och kollegor har internationell bakgrund bör man även kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Bedömningsgrunder
Vid anställning som adjunkt vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Kontakten med studenter är en viktig del av arbetet, vilket gör att vi kommer att lägga stor vikt vid bedömning av personliga egenskaper såsom till exempel god kommunikativ och samarbetsförmåga. Vid bedömningen av de sökande lägger vi även stor vikt vid pedagogisk skicklighet.
Meriterande
Det är meriterande att ha specialistsjuksköterskeutbildning. Det är även meriterande om du är disputerad och/eller har genomgått högskolepedagogisk utbildning enligt Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Placering: Flemingsberg
Avdelningen för Patologi | Karolinska Institutet (ki.se)Publiceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Ansökan ska innehålla följande handlingar företrädesvis skrivna på engelska (alternativt svenska): CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Intervju och val av kandidat sker löpande.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning. KI tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt våra kollektivavtal RALS och RALS-T.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Institutet
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
Administrativa Kansliet, 8100, Alfred Nobels Allé (visa karta
)
141 83 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin Kontakt
Assisterande lektor
Sara Windahl sara.windahl@ki.se Jobbnummer
10014542