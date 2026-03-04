Adjunkt i grekiska
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Romanska och klassiska institutionen tillhör det humanvetenskapliga området och Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet.
Institutionen innehåller huvudområdena romanska språk, klassiska språk och latinamerikastudier.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/romanska-och-klassiska-institutionen.
Ämne/ämnesbeskrivning
Akademisk utbildning i klassiska språk har alltid erbjudits vid Stockholms universitet. Idag ges kurser i grekiska och latin på både grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildningen leder sedan fram till doktorsexamen. Därutöver bedrivs vetenskaplig forskning inom ämnena, både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig sådan samt inom filologi och texteditering. Undervisningen täcker texter skrivna från 700 f.Kr. till förmodern tid. Vid institutionen studerar ett femtiotal studenter klassiska språk. Undervisningen bedrivs i huvudsak av två lektorer och en professor. Vid institutionen finns en aktiv forskningsmiljö med seminarier inriktade mot, bland annat, språkvetenskap, litteraturvetenskap, medeltidsstudier och filosofi.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Denna tidsbegränsade anställning avser två sommarkurser:
- Grekisk tragedi och komedi i översättning om 7,5 högskolepoäng. Undervisningen omfattar tio pjäser författade av Aischylos, Sofokles, Euripides och Aristofanes samt "Om diktkonsten" av Aristotales, vilka analyseras och diskuteras ur ett litterärt, historiskt och stilistiskt perspektiv. Fokus ligger på pjäsernas uppbyggnad, innehåll, förhållandet mellan dramatexten och den historiska kontexten samt de lästa författarnas egenart. Genrediskussion spelar därtill en stor roll.
- Bibelgrekiska 1 om 7,5 högskolepoäng. Med utgångspunkt från en nybörjarbok och en grammatik studeras grekiskans morfologi, det viktigaste av syntaxen och ett grundläggande ordförråd för att kunna läsa evangelierna. Målet är att lära ut de språkliga grunderna för att kunna börja läsa dessa texter på egen hand. Kursen vänder sig till studenter som intresserar sig för den tidiga kristendomen, den hellenistiska epoken och den senare grekisk-romerska kulturen.
Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och i förekommande fall delta i lärarmöten och ämneskonferenser.
Kurserna kommer att ges online genom e-mötestjänsten Zoom.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå), dels har avlagt minst masterexamen inom ämnet grekiska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom närliggande område. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven svenska krävs. Den pedagogiska kompetensen ska vara väldokumenterad så att dess kvalitet går att bedöma. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta och sådan lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser samt erfarenhet av distansundervisning online.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination. Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser.
Om anställningen
Anställningen är på 50 % och tidsbegränsad från och med den 8 juni 2026 till och med den 28 augusti 2026. Denna utlysning är till för att täcka ett tillfälligt behov inom undervisningen. Ingen forskningstid ingår i anställningen.
Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en spännande och kreativ internationell miljö. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Hans-Roland Johnsson, mailto:hans-roland.johnsson@su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Anne Jensen, mailto:anne.jensen@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0634-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Romanska och klassiska institutionen Jobbnummer
9776927