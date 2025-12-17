Adjunkt i arkitektur (deltid 60%)
2025-12-17
Ämnesområde
Arkitektur.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar dels kunskaper som avser byggande och rumslig gestaltning av den fysiska miljön, särskilt inredning, byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang och i förhållande till hållbar utveckling. Det inbegriper fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning av byggnader och rum, om byggnaders sammansättning, deras program, aktiviteter och sociala inverkan, byggteknik, livscykeltänkande, samt detaljens betydelse. Vidare inbegrips kunskap om rumsliga och materiella designverktyg och begrepp som möjliggör en förståelse för och en utveckling av arkitekturämnet och dess arbetsprocesser.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar arbete som lärare i projektkurser på arkitektutbildningen samt inledningsvis även arbete som studierektor för utbildning på grundnivå. I arbetsuppgifter som studierektor ingår bland annat planering och samordning av kursverksamheten, stöd för kvalitetsuppföljning av kurser och kommunikation med studenter och lärare under läsåret. I arbetsuppgifter i undervisning ingår planering och utveckling av kurser, undervisning, kursadministration, pedagogisk utveckling samt samverkan inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 60%. Undervisning på grundnivå bedrivs på svenska.
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
- avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har
- god förståelse för arkitekturområdet i dess helhet med fördjupning i arkitektonisk gestaltning
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- aktuell erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och arkitekturprojektkurser specifikt.
- erfarenhet av uppdrag som studierektor eller motsvarande inom högskola.
- samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
- konstnärlig och ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- yrkeserfarenhet utanför högskolan
- högskolepedagogisk utbildning.
Det är även av betydelse att den sökande har
- medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier, exempelvis med arkitektoniska gestaltningsprojekt eller konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
Fackliga representanter
Så ansöker du
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.
Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
