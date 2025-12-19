Adjungerad lärare i svenska som andraspråk för int. studenter/akademiker
2025-12-19
Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av de största institutionerna inom den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet med ca.
140 anställda och drygt 5000 studenter per läsår.
På Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs forskning och utbildning inom svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättningsvetenskap (på Tolk- och översättarinstitutet). Ett omfattande uppdrag utgörs också av utbildning i svenska för internationella studenter och akademiker vid avdelningen för svenska som främmande språk.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-svenska-och-flersprakighet.

Publiceringsdatum
2025-12-19

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och bedömning av språkfärdighet på kurser i svenska för internationella studenter och akademiker, svenska som främmande språk, akademisk svenska för andraspråkstalare samt undervisning inom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV). Även annan uppdragsutbildning kan förekomma liksom konstruktion av prov i olika färdigheter samt bedömning av muntlig och skriftlig språkfärdighet inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). Undervisning sker på campus både på dag- och kvällstid. Kursansvar kan förekomma. Även administrativa arbetsuppgifter kan ingå.
Behörighetskrav
Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.
Behörig att anställas som adjungerad lärare är den, som har avlagt ämneslärar- eller magisterexamen med inriktning svenska som andraspråk eller motsvarande och som har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma.
Mycket goda kunskaper i svenska är en förutsättning för anställning.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid adekvat utbildning samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i de aktuella ämnesområdena/kurserna. Erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk på universitetsnivå är meriterande. Utbildning i och dokumenterad erfarenhet av provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö samt på A1-C1-nivå (GERS) tillmäts också stor vikt.
Meriterande är också dokumenterad erfarenhet av undervisning i sfi/sva inom andra utbildningsformer samt utbildning i svenska och specialpedagogik.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, avser deltid (25-49 %, dock max 49 %) och gäller längst 6-12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karolina Wirdenäs, mailto:karolina.wirdenas@su.se
, eller av ämnesansvarig Vendela Blomström, mailto:vendela.blomstrom@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
