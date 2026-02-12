Adjungerad lärare - media med inriktning fotografisk bild
2026-02-12
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Anställningen är placerad vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Sveriges äldsta institution med lärarutbildning inom ämnena bild, design, media och slöjd. Institutionen erbjuder två ämneslärarprogram, ett mot grundskolans åk 7-9, med kombinationen bild och slöjd, samt ett mot gymnasiet, där studenterna väljer kombinationen bild och design eller bild och media. Sammanlagt finns ca 200 studenter i programutbildningarna. Institutionen erbjuder även fristående kurser riktade till yrkesverksamma bild- och slöjdpedagoger och andra yrkesverksamma med intresse för visuell och materiell kultur.
Nu söker Institutionen för bild- och slöjdpedagogik en adjungerad lärare i media med inriktning fotografisk bild. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet, samtidigt som det bidrar till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan högskolan och det omgivande samhället.
Anställningen
Anställningen vid Konstfack omfattar 40%-49% under två år. Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Anställning som adjungerad lärare tidsbegränsas enligt avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker i första hand dig som arbetar som lärare inom gymnasieskolan med undervisning i fotografisk bild, eller i andra hand dig som arbetar som lärare inom eftergymnasial utbildning. I rollen som adjungerad lärare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
• undervisa och handleda studenter i såväl analog som digital kamerateknik, bildbehandling och ljussättning.
• ansvara för kommunikation med studenter kring kursmål, innehåll, upplägg, genomförande och examination i de kurser som du undervisar i,
• tillsammans med kollegor planera, följa upp, utvärdera och kontinuerligt utveckla utbildningens kurser.
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning och kursadministration vid Konstfacks ämneslärarutbildning i kurser på grund och avancerad nivå, företrädesvis inom media/fotografisk bild. Som adjungerad lärare vid Konstfacks lärarutbildning möter du kunniga kollegor och vetgiriga studenter. Tillsammans utvecklar ni mediaämnet för framtidens barn och unga.
Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole-förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
Behörig att anställas som adjungerad lärare på adjunktsnivå är den som har:
• ämneslärarexamen och lärarlegitimation i för tjänsten relevanta ämnen,
• har sin huvudsakliga anställning inom gymnasieskolan/eftergymnasial utbildning (utanför universitets- och högskolesektorn), möjligen i kombination med professionell verksamhet som är relevant för tjänsten,
• goda ämnesteoretiska och ämnespraktiska kunskaper i fotografisk bild, relevanta för skolämnet fotografi/media,
• visat pedagogisk skicklighet och dokumenterad erfarenhet av att undervisa och handleda i fotografisk bild,
• goda språkfärdigheter i svenska.
Bedömningsgrunderna för anställningen är:
Följande bedömningsgrunder används vid rekryteringsprocessen med lika vikt:
• aktuell och flerårig erfarenhet av undervisning i fotografisk bild i gymnasieskolan i första hand och i andra hand på eftergymnasial utbildning,
• god förmåga att skapa förutsättningar som främjar alla elevers lärande,
• god förmåga och erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor,
• förmåga att föra en reflekterande dialog kring skolämnet media/fotografi i relation till samtida och samhälleliga utmaningar,
• god organisatorisk och administrativ förmåga,
• god samarbetsförmåga,
• erfarenhet av att arbeta med digital lärplattform.
Därutöver är det meriterande om du har:
• kunskap och erfarenhet av att arbete med rörlig bild
Ytterligare upplysningar
Kontakta institutionens biträdande prefekt Maja Willén, maja.willen@konstfack.se
om du vill ha ytterligare information om arbetsuppgifterna.
För information om anställningsvillkor och anställningsförfarande, kontakta HR-handläggare Siri Åström, HR@konstfack.se
Fackliga företrädare nås via Konstfacks växel, 08-450 41 00.Publiceringsdatum2026-02-12
Ansökan ska innehålla
• CV
• Personligt brev innehållande:
• kortfattad reflektion (max 3500 tecken) kring dina erfarenheter av att skapa förutsättningar för andras lärande i relation till tjänstens inriktning,
• kortfattad redogörelse (max 3500 tecken) för idéer om skolämnet bild och konstnärliga processer i relation till samtida och samhälleliga utmaningar.
• Betyg/intyg som styrker meriter i ansökan
Klicka på Ansök för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2026/VO2P/17 senast 5 mars 2026.
