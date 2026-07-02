Adeccos kund Thermo Fisher söker en Materialhanterare
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-07-02
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Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en verksamhet där kvalitet, samarbete och ständiga förbättringar står i fokus? Har du erfarenhet av lager, logistik eller materialhantering och vill vara en viktig del av ett engagerat team? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Om rollen
Som materialhanterare blir du en viktig del av logistikavdelningen och arbetar med att säkerställa effektiva material- och logistikflöden. Rollen innebär ett varierat arbete där du ansvarar för kitpackning och kundpackning inför vidare distribution till kunder samt bidrar till att upprätthålla hög kvalitet och leveranssäkerhet.
Du kommer att arbeta nära kollegor inom logistik och lager samt aktivt bidra till förbättringsarbeten och utveckling av processer.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra kitpackning och kundpackning enligt gällande instruktioner och rutiner
Hantera material- och logistikflöden i det dagliga arbetet
Bidra till effektiva och tillförlitliga lager-, order- och leveransprocesser
Säkerställa efterlevnad av processer, rutiner och kvalitetskrav
Följa upp relevanta nyckeltal såsom lagernoggrannhet och leveransprecision
Delta i eller driva utredningar av avvikelser samt grundorsaksanalyser
Medverka vid implementering och uppföljning av korrigerande åtgärder
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och processer
Arbeta enligt gällande säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljörutiner
Identifiera risker och bidra till förbättringar inom arbetsmiljö och säkerhet
Du blir anställd som konsult via Adecco. Uppdraget förväntas starta i augusti och pågår fram till mars 2027, chans till förlängning finns.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet inom lager, logistik och/eller materialhantering
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har god systemvana och erfarenhet av affärssystem, exempelvis Dynamics eller liknande
Har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt
Är lösningsorienterad och har god analytisk förmåga
Tar initiativ och driver arbetet framåt på ett självständigt sätt
Trivs med att samarbeta och kommunicera med olika funktioner
Är en prestigelös lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Meriterande
Erfarenhet av processförbättringar och förändringsarbete
Erfarenhet av avvikelsehantering (NC/BI)
Erfarenhet av att följa upp och analysera nyckeltal inom logistik eller lager
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Under semesterperioden är rekryteringsprocessen öppen för ansökningar och vi startar vår screening i augusti, det kan därför dröja lite innan du hör från oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
9988522