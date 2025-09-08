Adeccos kund söker industrimedarbetare
2025-09-08
Adeccos kund i Knivsta söker nu en industrimedarbetare!
Har du erfarenhet av att jobba inom industri och produktion och gillar att arbeta i högt tempo? Då ska du läsa vidare!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som industriarbetare hos vår kund i Knivsta kommer du att arbeta i en produktion där man hanterar gasflaskor. Det förekommer en del tunga lyft, så du bör vara bekväm med fysiskt arbete. Kunden har behov av en industrimedarbetare med truckerfarenhet därför är det ett krav att du har behörighet av motviktstruck (B1) samt hjullastare (C2 eller enligt TYA/yrkesbevis).
Arbetstiderna är måndag-torsdag 06:30-15:30 och fredag 06:30-13:00. Start: november. Uppdraget förväntas pågå 1 år framåt, med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från industri eller produktion och har god datorvana.
Du har truckkort A + B, och behörighet att köra motviktstruck och/eller hjullastare.
Vidare ser vi att du är en pålitlig, strukturerad, självgående och noggrann person som trivs med att samarbeta med andra. Det är viktigt att du drivs av laganda och god kommunikation med dina kollegor.
Viktigt för tjänsten är:
• Att du behärskar svenska i både tal och skrift
• Att du har god social kompetens
• Att du är serviceinriktad
• Truckkort B+C, samt behörighet för motviktstruck och hjullastare
• B-körkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet till tjänsten sker löpande. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att du kommer att få ett eller flera tester skickade till din e-mail. Adecco använder tester som en del i processen i syfte att göra en så kvalitetssäkrad och rättvis bedömning som möjligt. Ansvarig rekryterare går sedan igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en intervju.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:amila.dresevic@adecco.se
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan!
Industriarbetare, Industri, Gasbolag, Truckförare, Motviktstruck, Hjullastare, Produktion, Adecco, Uppsala, Knivsta Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
