Adeccos kund Galderma söker en Project Manager

Galderma växer och stärker nu sitt team inom Capital Portfolio Management. Vi söker därför en engagerad och erfaren Project Manager som vill arbeta i en internationell miljö och driva komplexa projekt från start till mål. Har du erfarenhet av projektledning och ett intresse för att utveckla processer, kvalitet och samarbete över olika funktioner? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om uppdraget
I rollen som Project Manager ansvarar du för att leda, planera och koordinera kapitalprojekt inom Galdermas operationsorganisation. Du driver projekten genom hela livscykeln och säkerställer leveranser enligt överenskommen scope, tidplan, budget och kvalitet, i enlighet med företagets metodik och gällande standarder.
Du kommer att samarbeta tätt med andra projekt- och programledare samt tvärfunktionella team för att säkerställa att projekten följer Galdermas arbetssätt - och du är en viktig aktör i att utveckla och stärka dessa processer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Implementera och driva projekt enligt Galdermas projektmetodik och relevanta standarder.
• Planera, leda och följa upp kapitalprojekt med ansvar för budget, tid, scope och kvalitet.
• Utföra kostnadskontroll och balansera krav mellan kvalitet, omfattning, tid och kostnad.
• Identifiera och utvärdera projektrisker samt utforma åtgärds- och beredskapsplaner tillsammans med projektteamet.
• Samarbeta med andra projekt- och programledare för att revidera och säkerställa efterlevnad av metodik, budget och tidsplaner.
• Förbereda presentationer och beslutsunderlag för ledningsgrupper och interna kommittéer.
• Bygga starka, förtroendefulla relationer med interna intressenter och externa leverantörer.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco med placering hos Galderma i Uppsala. Uppdraget förväntas starta omgående och pågå fram till och med september, möjlighet till förlängning finns.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning, gärna på master- eller kandidatnivå, alternativt motsvarande erfarenhet. Du har 2-5 års erfarenhet av projektledning, helst inom teknik, produktion, investeringar eller annan relevant miljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har starka projektlednings- och koordinationsförmågor.
• Är van att arbeta självständigt och kan hantera komplexa projekt med många intressenter.
• Har god förmåga att fatta beslut, leda och prioritera.
• Bygger relationer och kan påverka och få med dig andra i förändring.
• Är trygg i MS Office, inklusive MS Project.
• Talar och skriver flytande svenska och engelska.
• Erfarenhet av projektarbete inom ett reglerat område/industri är meriterande, men inget krav.
Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Amila Dresevic via amila.dresevic@adecco.se
alt. 073 684 78 61.
