Additiv tillverkning specialist
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren specialist inom additiv tillverkning (AM) för ett uppdrag i en industrinära miljö. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt djup med ett coachande arbetssätt och som trivs i gränslandet mellan utveckling, produktion och utbildning. Du blir en viktig del i arbetet med att utveckla komponenter och processer inom AM, med fokus på att säkerställa producerbarhet, kvalitet och rätt metodval utifrån krav och applikation.
ArbetsuppgifterGranska och analysera konstruktionsunderlag för att säkerställa producerbarhet med olika AM-tekniker
Vägleda i val av lämplig AM-process och material utifrån kravbild och användningsområde
Ta fram business case och kostnadskalkyler för potentiella AM-komponenter
Ge rådgivning kring byggorientering, supportstrategier och efterbearbetning för att nå önskad kvalitet och toleranser
Koordinera arbetet för specifika komponenter i samarbete med affärsenheter samt interna och externa produktionspartners
Planera och genomföra workshops samt vidareutveckla utbildningsmaterial inom DfAM och AM-processer
Krav3-7 års relevant erfarenhet inom tillverkning, utveckling eller produktionsnära teknik
Dokumenterad erfarenhet av additiv tillverkning (AM), gärna med fokus på metallprinting
God förståelse för CNC-teknik och/eller gjutningsprocesser
Teknisk utbildning inom maskinteknik eller motsvarande
Erfarenhet av DfAM (Design for Additive Manufacturing)
Förmåga att leda och genomföra workshops, utbildningar och kunskapsdelningar
Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete som projektkoordinator
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete med metallbaserade AM-processer i produktionsnära sammanhangSå ansöker du
