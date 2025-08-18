Accounts Payable Specialist
Vi söker just nu en Accounts Payable Specialist till vår kunds Group Service-funktion som verkar inom hushållsnära tjänster och service. I denna nyckelroll ansvarar du för att leverantörsreskontran fungerar smidigt och håller hög kvalitet. Du säkerställer att fakturaflödet - från ankomstregistrering till bokföring och betalning - hanteras effektivt och korrekt. Du är även involverad i bokslutsprocessen samt andra viktiga delar av det finansiella arbetet, såsom revision och internkontroll.
Rollen innebär nära samarbete med ekonomiavdelningen och andra delar av verksamheten där du är en viktig kontaktperson och rådgivare i frågor som rör fakturahantering, attestflöden och leverantörsinformation.
Med din noggrannhet, systemvana och förståelse för processflöden bidrar du till struktur och stabilitet i en process som berör stora delar av organisationen. Du ges dessutom möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och ekonomifunktion.
Ansvarsområden
Ansvara för den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor enligt gällande rutiner och tidsramar samt säkerställa att betalningar sker i tid.
Underhålla leverantörsregistret och anläggningsregistret, inklusive avskrivningar.
Utföra avstämningar av leverantörsreskontra, balanskonton och koncernmellanhavanden.
Fungera som super-user i leverantörsfakturahanteringssystemet (Proceedo) och vid behov hålla utbildningar för användare.
Planera och följa upp processer och deadlines för effektivt bokslutsarbete samt säkerställa korrekt internkontroll inom området.
Vara delaktig i utveckling och modernisering av ekonomifunktionen samt delta i IT-relaterade projekt som systembyten och tester.
Stötta kollegor med administrativa uppgifter och hantera ad hoc-uppdrag kopplade till leverantörsfakturor, internkontroll och policyer.
Planera och samordna revisionsprocesser tillsammans med teamet samt ha löpande kontakt med revisorer under granskning.
Medverka vid integration av nya bolag för att säkerställa korrekt hantering av leverantörsfakturor.Kvalifikationer
Vi ser att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande samt minst 3 års erfarenhet av leverantörsreskontra från större organisationer. Erfarenhet från arbete i shared service-funktion eller i förvärvsintensiva verksamheter ses som meriterande.
Du har god systemförståelse och hög datamognad, inklusive mycket goda kunskaper i Excel, vilket gör att du effektivt kan navigera och hantera ekonomisystem och processer. Du är van vid att självständigt analysera och driva dina uppgifter från start till mål, med fokus på kvalitet och noggrannhet.
Dessutom har du en gedigen insikt i redovisningsregler som säkerställer korrekt kontering av fakturor och en stabil förståelse för ekonomiska processer kopplade till leverantörsreskontra.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
