Accounting Lead - Norge
2025-09-15
Har du ett skarpt öga för redovisning och vill arbeta i en av Nordens största koncerner inom kollektivtrafik med 15 000 medarbetare, och13bn i omsättning? Hos oss får du chansen att arbeta i en framtidsbransch där din kompetens gör verklig skillnad. Du ingår i Nobinas SSC som består avdelningarna AP, AR, Cash Management, Accounting och Fixed assets, robotics. SSC:et har 24 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som Accounting Lead för Norge ansvarar du för redovisning och finansiell rapportering för segment Norge (flertalet legala enheter). Du ingår i accounting och fixed assets teamet i SSC-teamet på huvudkontoret i Solna och rapporterar till SSC 's redovisningschef. I din roll ansvarar och säkerställer du kvalitet i bokslut, analys och rapportering i enlighet med både externa regelverk och interna riktlinjer.
För att lyckas i tjänsten har du god kännedom om lokal redovisning och koncernmässiga redovisningsprinciper, inklusive IFRS, och du trivs i en miljö där du både får vara operativt aktiv och bidra till utveckling.
Du är en viktig samarbetspartner till såväl bolagen samt koncernredovisningsavdelningen, och fungerar som rådgivare inom redovisning och processutveckling. Rollen innebär ett operativt helhetsansvar och nära kontakt med olika intressenter inom koncernen, därför är det viktigt att du känner dig trygg i att kommunicera i både tal och skrift på svenska och engelska.
Din vardag
Du leder månads-, kvartals- och årsbokslut för de legala enheter du ansvarar för. Du säkerställer att redovisningen uppfyller legala och interna krav, hanterar moms, skatt, bokslutsprocesser och driver förbättringsarbete kring interna kontroller och rapportflöden.
Ansvara för årsredovisningar, skattedeklarationer och grupprapportering
Säkerställa att redovisningen är i enlighet med lokala och IFRS-standarder
Löpande redovisning
Genomföra balanskontoavstämningar och analyser
Kontroll på balansräkningen
Ansvara och planera revisioner
Säkerställa efterlevnad av redovisning regler, skatt, moms
Om dig
Vi söker dig som har en relevant universitetsutbildning inom ekonomi eller redovisning och minst fem års arbetslivserfarenhet inom redovisning på ett Shared Service Center med både svenska och norska legala enheter där du tidigare arbetat med skatterapportering och moms.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och affärsfokuserad. Du trivs i en miljö där samarbete står i fokus och bidrar gärna till teamets gemensamma framgång samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina egna uppgifter.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Vi arbetar med löpande urval - varmt välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
