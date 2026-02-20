Accounting Controller till Zeppelin - Landvetter
Accounting Controller till Zeppelin i Landvetter - driv bokslut, analys och systemutveckling i internationell koncern.
Vill du arbeta som Accounting Controller hos Zeppelin i Landvetter? Det här är ett föräldravikariat på 1 år där du som konsult via TNG får du ett kvalificerat redovisningsansvar i en internationell koncern med stark marknadsposition. Du driver bokslut, analys och rapportering för en division inom Zeppelin Sverige och bidrar i övergången till nytt affärssystem (Dynamics). Rollen kombinerar redovisning, affärsförståelse och utveckling i en stabil och framåtlutad organisation.
Ditt anställningserbjudande
Detta är en möjlighet att kliva in i en central roll inom ekonomi i ett bolag som är en del av den internationella Zeppelin-koncernen, verksam inom bland annat anläggningsmaskiner, gruvutrustning, energi och uthyrning.
Du blir en del av en kompetent och sammansvetsad ekonomigrupp med hög professionalism och god stämning. Här får du stort eget ansvar, frihet att strukturera ditt arbete och möjlighet att bidra i implementeringen av nytt affärssystem (Dynamics). Rollen erbjuder både operativt ansvar och analytisk höjd, i en miljö där man arbetar långsiktigt och värdesätter kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Ansvara för löpande bokföring och bokslut för tilldelad division
Genomföra månadsbokslut och analysera resultat- och balansräkning
Skriva resultatkommentarer och analysera avvikelser mot budget/forecast
Säkerställa kvalitet i redovisning och rapportering
Ansvara för Fixed Assets för Zeppelin Sverige
Delta i kvartals- och årsbokslut
Medverka i implementeringen av nytt affärssystem (Dynamics)
Samverka med controller, GM och övriga funktioner i organisationen
Värt att veta
Du blir anställd av TNG och arbetar som konsult hos Zeppelin med start 1 april. Uppdraget är på 12 månader.
Placering är på Zeppelins huvudkontor som ryms i mycket fina och fräscha lokaler i Landvetter, nära flygplatsen. Ekonomiavdelningen arbetar divisionsvis där varje person ansvarar för en affärsenhet.
Du rapporterar till Accounting & Reporting Manager och har nära samarbete med Team Leader och övriga controllers.
Arbetet är flexibelt med flextid och hybridupplägg. Vid bokslut kan arbetsbelastningen vara högre, men generellt präglas rollen av frihet under ansvar.
Om Zeppelin
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 630 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på http://zeppelin-cat.se/.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och är trygg i hela bokslutsprocessen. Du har god förståelse för hur resultat, marginal och volym påverkar affären och kan självständigt analysera och förklara avvikelser.
Du är en van Excel-användare och arbetar obehindrat i affärssystem. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av affärssystemet M3 (tidigare Movex) samt varit delaktig i systemimplementation i tidigare roller. Erfarenhet av större bolag eller koncernmiljö är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du noggrann, analytisk och ansvarstagande, utan att fastna i detaljer. Du är social, prestigelös och vågar ställa frågor. Du trivs i en öppen och samarbetsorienterad kultur där man delar kunskap och har roligt tillsammans.
Välkommen att bli en del av Zeppelins resa - tillsammans med TNG.
Intresserad?
