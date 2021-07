Account Managers till Mercell Commerce! - Wrknest AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Wrknest AB

Wrknest AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-072021-07-07Wrknest söker nu Account Managers till Linköping, Halmstad och Stockholm som vill vara med och utveckla Mercell Commerce försäljning på Sveriges största marknad - den offentliga sektorn. Företaget erbjuder marknadsledande lösningar högt skattade i alla branscher med såväl mindre som större företagskunder. Tjänsten de erbjuder är nästintill unik där de, genom sin Saas-lösning, ger andra företag möjligheten att vara med och konkurrera om offentliga upphandlingar och få all information som behövs för att få en fot in. Mercell Commerce säljer inte bara sin bevakningstjänst - utan även utbildningar och därmed en helhetslösning för hur man tar sig in på den offentliga sektorn. Nu söker de drivna säljare som vill vara med på deras starka tillväxtresa och ansvara för att framgångsrikt fortsätta öka försäljningen av deras efterfrågade Saas-tjänst på en het och expansiv marknad.På Mercell Commerce kommer du in i ett bolag med en uppskattad tjänst, kunniga kollegor och en hjälpsam miljö. Mercell Commerce säljapproach skiljer sig från mängden - här får du ett stort förtroende från dag ett och möjligheten att lägga upp din arbetsdag som du själv önskar för att uppnå dina mål. Du kliver in i ett företag med en positiv attityd och får vara med och påverka kulturen på företaget för att stärka teamet. Här gläds man tillsammans med teamet och de gemensamma framgångarna. Här finns även stora möjligheter att utvecklas inom bolaget med andra roller och internationellt!Rollen passar främst dig som är trött på bilköer och flängande mellan olika platser - och som förstår värdet och effektiviteten i att ha kundkontakt digitalt och via telefon!Detta är en direktrekrytering till Mercell Commerce kontor i Linköping, Halmstad och Stockholm och all kontakt kring rollen besvaras av Wrknest.Dina framtida arbetsuppgifterDin roll kommer vara central för företagets fortsatta tillväxtresa där du får möjligheten att anpassa säljarbetet för att matcha marknadens behov. Dina arbetsuppgifter består av nykundsbearbetning i form av både egen prospektering men även uppföljning av kvalificerade leads som visat intresse för tjänsten. Du har fullt ägandeskap för hela affären från första kundkontakt till offertskrivning och stängd affär. Du ingår i ett framgångsrikt team som idag består av sex andra Account Managers.Huvuduppgiften är att bygga upp och utveckla dina egna kundrelationer. Du söker upp och kontaktar nya företag och personer samt utför personliga demos med fokus på att presentera värdet med Mercells tjänster. Därefter för du dialog om hur ni kan hjälpa kunden bli framgångsrik genom att vinna fler affärer inom offentlig sektor. Fördelen Mercell har genom att vara marknadsledande är att de har ett stort leadsinflöde vilket gör att du kan lägga mer fokus på kundkontakt och mindre på prospektering.Vi söker dig somHar erfarenhet av B2B- försäljningKan prata flytande svenska och engelskaVi ser det som meriterande medEftergymnasial utbildningVid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Vi förstår att man inte kan allting från början - men du ska ha en vilja att lära dig! Därför söker vi dig som är driven, resultatorienterad, och uthållig. Som person är du även orädd och relationsskapande i din kontakt med kunder och kollegor.Övrig informationStart: OmgåendeAnställningsform: Heltid (40h/vecka)Placering: Linköping, Halmstad och StockholmSök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.Mercell Group är en ledande digital plattform för offentlig upphandling och gick under 2020 in på den digitala inköpsmarknaden. Företaget har cirka 3 000 köpare och cirka 26 000 leverantörer som kunder.Företagets unika marknadsplats underlättar anbuds- och upphandlingsprocessen samt gör det enkelt och säkert för köpare att hitta relevanta leverantörer för sina anbudsförfrågningar och inköpsbehov. Mercell säkerställer också att leverantörer hittar relevanta affärsmöjligheter samt erbjuder verktyg för leverantörerna att digitalt kunna ta emot och hantera inköp från offentliga och privata köpare.Mercell tillhandahåller tjänster till offentliga och privata köpare i 13 europeiska länder med målet att bli den ledande SaaS-plattformen för digital upphandling och upphandling i Europa. Genom förvärvet av Negometrix i februari 2021 blev Mercell också marknadsledande i Nederländerna och etablerade fotfäste på den amerikanska marknaden.Mercell Commerce AB är sedan november 2020 en del av Mercell Group. Mercell Commerce är Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster. Bolaget hanterar årligen cirka 30 000 upphandlingar till ett värde av över 700 miljarder SEK. Fler än 90 000 anbud lämnas samtidigt i vårt upphandlingssystem.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Wrknest AB5852909