Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14TjänstebeskrivningVi söker dig som vill vara med på resan mot en mer digitaliserad värld, som har ett stort intresse för tech och IT och som drivs av nya utmaningar. Med din kunskap och ditt engagemang blir du en del av ett expert-team och bidrar till att utveckla kunders digitala resa.Värdeorden hos Consid AB är entreprenörskap, engagemang, effekt och här bjuds det på en hisnande fart, spännande utmaningar samtidigt som de har otroligt roligt tillsammans! I rollen som Account Manager på Consids Stockholmskontor får du möjlighet att utveckla dina idéer och dig själv. Är du en HIGH-PERFORMER som brinner för att skapa relationer, värde och affärsnytta? Då är det här jobbet för dig. In och ansök redan idag!I rollen som Account Manager på Consid är din främsta uppgift att proaktivt skapa och utveckla nya affärsmöjligheter samt vidareutveckla affärsrelationer och samarbeten med vår befintliga kundbas. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen från början till slut men arbetar tätt tillsammans med övrig säljkår, regionsansvariga samt rekryteringsansvariga. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat ansvar för kundavtal, kundrelationer och kundutveckling baserat på en egen säljbudget. Dina uppgifter innebär bland annat att aktivt söka nya kundrelationer, formulera och utforma modernt offert- och marknadsmaterial.Krav på personVi söker dig med erfarenhet från B2B-försäljning. Komplex tjänsteförsäljning inom IT och/eller bemanning mot offentlig sektor ses som meriterande. Vi tror även att du kan ha en bakgrund inom rekrytering och bemanning för att lyckas i den här tjänsten. Vi ser gärna att du som person är självgående, strukturerad, orädd, initiativtagande och resultatfokuserad. B-körkort krävs och du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.2021-04-14Start: Omgående, enligt överenskommelse.Omfattning: HeltidPlats: Kungsgatan 2, Stockholm.FöretagspresentationConsid är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring, och har blivit utsedda till såväl Gasellföretag av Dagens Industri som Superföretag av Veckans Affärer flera år i obruten följd. Företaget har kontor i Jönköping, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Norrköping, Linköping, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Karlshamn, Karlskrona, Ljungby, Sundsvall, Värnamo och Växjö. Consid startades 2000 av Peter Hellgren och Henrik Sandell, har cirka 800 anställda och omsatte 617 miljoner kronor 2017. Företaget omsätter cirka 870 milj (2019). Läs mer på consid.se.Sökord: Account Manager, Key Account Manager, försäljning, sälj, säljare, konsult, konsulttjänster, IT, management, digital marknadsföring, affärsutveckling, Consid, Gasellföretag, finans, ekonomi, business developerOm PerformIQI denna rekrytering samarbetar vi med PerformIQ. Eventuella frågor besvaras av Oscar Dahl, rekryteringskonsult, på nummer 073-940 12 70. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Din ansökan registrerar du enkelt genom att klicka dig vidare genom denna annons, fylla i dina kontaktuppgifter och bifoga dina dokument. Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-05-21Performiq AB5689534