Account manager till SaaS bolag - Performiq AB - Säljarjobb i Stockholm

Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14TjänstebeskrivningVill du vara med att bygga upp ett snabbväxande företag till något stort? Vill du ha spännande möjligheter till framtida karriärvägar? På vår fortsatta tillväxtresa letar vi nu efter dig som är redo att ta karriären och Kundo till nya höjder!Kundo är ett svenskt SaaS-bolag som utvecklar och säljer molntjänster för bättre och mer effektiv kundservice. Här finns det för dig som säljare massor kvar att göra samtidigt som du har en riktigt bra produkt och gedigna referenser i ryggen.Kundo tog sig under 2020 in på topp-50 av största SaaS-bolagen i Sverige, något vi är mycket stolta över! Vill du vara med på fortsättningen?Om rollen och vårt säljteamSom B2B-säljare på Kundo är du ansvarig för hela säljprocessen - alltifrån att hitta dina prospekt och boka möten till att genomföra dem och driva affären i mål. Du fokuserar framförallt på nykundsbearbetning men kommer bygga upp långvariga relationer med dina kunder. Du säljer mot medelstora och stora svenska bolag både inom privat och offentlig sektor.För att lyckas med din försäljning så arbetar du tätt tillsammans med dina kollegor där vi både går igenom motgångar och firar framgångar tillsammans. Förutom stöttande kollegor så har du självklart tillgång till ett modernt CRM-system, verktyg för prospektering samt annan utrustning för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Just nu arbetar vi mycket remote, men med möjligheten att arbeta från kontoret om en vill och behöver.Samarbete och lärande värderas högt hos oss. Vi arbetar tätt med både Produkt- och Marknads-teamet för att hela förbättra och nå ut med vårt produkterbjudande. Kundo växer och utvecklas hela tiden, så här har du också möjlighet att utvecklas inom affärs- och organisationsutveckling, eller ta en ledarroll framöver.Kundo satsar stort och redan under förra året så klev vi in på den norska marknaden med ett lokalt kontor. Vi kommer att fortsätta expansionen till fler länder och för dig som är nyfiken på att testa vingarna utanför Sveriges gränser så finns möjligheter att vara med även här.Om vår produktVår produkt hjälper organisationer i Norden att leverera en bättre kundserviceupplevelse till tusentals människor varje dag. Kundservice är idag en otroligt viktig funktion för de allra flesta bolagen och här kan vi i många fall hjälpa till att både effektivisera, förenkla och skapa mer värde av alla kunddialoger. Nästan 1 miljon konversationer passerar genom våra system varje månad. Enkelheten i att använda vår produkt samt den kontinuerliga utvecklingen är högt uppskattad hos kunderna.Under detta år har till exempel en av många satsningar varit att bygga in AI-teknik i produkten för att ge ännu bättre stöd åt användarna i systemet.Krav på personFör att trivas som säljare hos oss tror vi att det är viktigt att du:Har en stark vilja att prestera och tycker om att sätta upp tuffa målHar förmågan att argumentera för din sak, är representativ och älskar att träffa nya människorFörstår att försäljning kräver riktigt hårt arbeteÄr analytisk och har god affärsförståelseHar några års erfarenhet av försäljning inom B2B och SaaSVad vi erbjuderBli en del av ett sammansvetsat team där vi har roligt tillsammans och där vi satsar på engagemang och trivselStor möjlighet att utvecklas inom affärs-, organisationsutveckling och ledarskapSpännande tillväxtresa för din karriär och för Kundo som bolagGoda förtjänstmöjligheter och bra förmåner2021-04-14ÖVRIGTStart: Omgående enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlats: Vårt kontor ligger vid Mariatorget på Södermalm i StockholmPerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till rekryteringskonsult Mattias Söderberg på 072-157 27 76 samt på mail mattias.soderberg@performiq.se Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-04-30Performiq AB5691743