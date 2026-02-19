Account Manager till Nelco, Göteborg
2026-02-19
Din framtida arbetsgivare
Nelco har med sitt fokus på helhetslösningar och kundservice tillsammans med ett konkurrenskraftigt produktsortiment och effektiv logistik blivit ett av norra Europas ledande handelsföretag inom kontaktering och kabelhantering. Vi tillverkar, importerar och distribuerar ett gediget produktprogram av elkomponenter, installationsmaterial, kabel och verktyg för elektriska installationer.
Huvudkontoret med produktion, produktutveckling, testanläggning, showroom och lager är strategiskt beläget i Arlandastad, 5 minuter från Arlanda Airport och 25 minuter från Stockholm city.
Vad erbjuder rollen?
Som Account Manager på Nelco får du en affärsnära roll med stort ansvar och tydliga möjligheter att påverka både resultat och din egen utveckling. Du driver din egen affär inom ett väletablerat affärsområde med starkt kundunderlag och fullt resultatansvar. Här finns en stabil grund att stå på, samtidigt som du ges goda möjligheter att skapa ny affär och utveckla relationer över tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Ansvara för och vidareutveckla en befintlig kundstock med fokus på långsiktig lönsamhet
• Arbeta aktivt med nykundsbearbetning genom prospektering, mötesbokning och kundbesök
• Genomföra behovsanalys, ta fram offerter och följa upp affärer hela vägen till avslut
• Bygga starka och hållbara kundrelationer i nära samarbete med affärsområdeschef och produktchefer
Arbetet är fältbaserat och rikstäckande med fokus på Mellansverige, vilket innebär resor och övernattningar. Du utgår från Göteborg. Variation, tempo och närhet till affären präglar vardagen och passar dig som trivs med ansvar och rörelse.
Vem är du?
Du är en utåtriktad och social person som har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Ett tekniskt intresse gör att du snabbt sätter dig in i kundens behov och motiveras av att hitta lösningar som skapar verkligt värde. Drivkraften att lyckas är stark, tävlingsinstinkten sund och lagkänslan självklar.
Du är prestigelös, strukturerad, trivs i ett högt tempo och uppskattar tydliga mål och mätbara resultat. Din kommunikation är professionell och tydlig, både i möten och i skrift, vilket skapar förtroende och relationer som håller över tid.
Du har några års erfarenhet av försäljning, gärna från handel, industri eller tekniska produkter. Specialistkunskap är inget krav. Vi värdesätter nyfikenhet, initiativförmåga och viljan att lära.
Är detta din perfekta match?
Hos Nelco erbjuds du en roll där prestation lönar sig och där engagemang både syns och belönas. Du får en fast lön kombinerad med provision, tillgång till tjänstebil och en arbetsmiljö som präglas av entreprenörsanda, högt tempo och ett gemensamt ansvar för resultatet. Här finns dessutom goda interna utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa, ta större ansvar och fortsätta din karriärresa.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Sista ansökningsdatum är 8/3. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Andrea Silvano på andrea.silvano@effektiv.se
eller Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
